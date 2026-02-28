'Это маска?': Джим Керри вышел в свет и спровоцировал бурю теорий (видео)

Поклонники не понимают, как актер мог так измениться.

Американский актер Джим Керри неожиданно оказался в центре обсуждений после появления на 51-й церемонии вручения премии César Awards в Париже.

64-летний комик вышел на красную дорожку в элегантном черном костюме и получил почетную награду за вклад в кинематограф. Мероприятие состоялось в легендарном зале L'Olympia. Однако внимание публики привлекла не только его карьерная награда.

В социальных сетях сразу начали активно обсуждать изменившуюся внешность актера. Пользователи пишут, что едва узнали звезду. Некоторые сравнивают его с другими публичными фигурами, например с актером и сценаристом Мики Рурком, а некоторые прямо предполагают вмешательство хирургов.

Также комментаторы сравнивают его последнее выступление с речью во время вручения награды Britannia Awards осенью 2018 года, удивляясь, как сильно он изменился.

Напомним, об изменениях во внешности звезды фильмов "Маска", "Шоу Трумана", "Вечное сияние чистого разума" и "Брюс Всемогущий" заговорили не впервые. Ранее доктор Миллисент Ровело рассказала журналистам, какие именно процедуры могли повлиять на его внешний вид.

