Лучшие сериалы марта 2026 года: 'Скарпетта', 'У меня очень плохое предчувствие' и 'Харри Холе'

Также в марте состоятся премьеры новых сезонов популярных сериалов "One Piece: Большой куш", "Сорвиголова: Рожденный заново" и "Чужестранка".

Среди самых горячих сериалов начала весны 2026 года – криминальная драма "Скарпетта" с Николь Кидман, хоррор "У меня очень плохое предчувствие" от братьев Даффер и скандинавский детектив "Харри Холе" по мотивам романов Ю Несбе.

Кроме того, в этом месяце состоятся премьеры новых сезонов нескольких популярных сериалов предыдущих лет, в том числе "One Piece: Большой куш", "Сорвиголова: Рожденный заново" и "Чужестранка".

О всех 13 самых интересных сериалах марта 2026 года читайте в обзоре УНИАН.

Маршалы

Marshals (США, CBS, неовестерн/драма, 1 сезон, премьера – 1 марта)

Очередной проект из франшизы "Йеллоустоун", являющийся одновременно спин-оффом и продолжением основного сериала, сосредоточен на персонаже Кейси Даттона, бывшем морском котике США и одном из сыновей Джона Даттона, который покидает родное ранчо, чтобы присоединиться к службе маршалов США и бороться с преступностью в Монтане.

К этой роли в сериале вернулся Люк Граймс, также известный по франшизе "50 оттенков серого". Кроме того, в новом проекте снова можно будет увидеть нескольких других персонажей из оригинального сериала – в том числе главу индейской резервации Томаса Рейнуотера в исполнении Джила Бирмингема.

Каждый новый эпизод сериала будет выходить раз в неделю, однако их точное количество пока неизвестно.

DTF в Сент-Луисе

DTF St. Louis (США, HBO Max, черная комедия, 1 сезон, премьера – 1 марта)

Этот мини-сериал описывает любовный треугольник между тремя взрослыми людьми на фоне кризиса среднего возраста, который в итоге приводит к смерти одного из них.

Главные роли в проекте исполнили Дэвид Харбор ("Громовержцы", сериал "Очень странные дела"), Джейсон Бейтман (сериалы "Озарк", "Черный кролик") и Линда Карделлини ("Зеленая книга", сериал "Мертвый для меня").

Сериал будет состоять из семи эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.

Молодой Шерлок

Young Sherlock (Великобритания, Amazon, детектив/приключения, 1 сезон, премьера – 4 марта)

Сериал, среди продюсеров которого числится Гай Ричи, рассказывает о молодых годах гениального сыщика Шерлока Холмса, который только начинает увлекаться детективным делом.

Главную роль в фильме исполнил Хиро Файнс-Тиффин, звезда франшизы "После" и племянник Рэйфа Файнса. Кстати, отца героя сыграл еще один член актерской семьи Файнс – Джозеф, младший брат Райфа и также дядя Хиро, наиболее известный по второму сезону сериала "Американская история ужасов" и одной из главных ролей в "Рассказе служанки".

Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно.

Чужестранка

Outlander (Великобритания, США, Starz, драма/история/фэнтези, 8 сезон, премьера – 6 марта)

Популярный сериал, основанный на серии романов американской писательницы Дианы Геблдон, в этом году подходит к концу. Напомним, он рассказывает историю женщины по имени Клэр Рэндалл, которая странным образом со времен Второй мировой войны попадает в середину 18 века. Понимая, что она не может выбраться оттуда, она пытается учиться жить по новым правилам и впоследствии встречает раненого военного Джейми Фрейзера, который в итоге становится ее новым мужем. Позже в сериале еще неоднократно поднимается вопрос путешествий во времени. Также в 2025 году в шоу вышел спин-офф "Чужеземка: Кровь моей крови", рассказывавший о родителях Клэр и Джейми.

К главным ролям в шоу вернутся бессменные Катрина Балф и Сэм Хьюэн.

Финальный сезон будет состоять из десяти эпизодов.

Динозавры

The Dinosaurs (США, Netflix, документальный, 1 сезон, премьера – 6 марта)

Этот зрелищный документальный проект, озвученный культовым Морганом Фрименом ("Побег из Шоушенка", "Семь", "Крошка на миллион", "Бэтмен: Начало", "Иллюзия обмана"), расскажет о 165 миллионах лет существования динозавров на Земле и процессах, которые повлияли на их эволюцию.

Мини-сериал будет состоять из четырех эпизодов, все они выйдут одновременно.

Петух

Rooster (США, HBO Max, комедия, 1 сезон, премьера – 8 марта)

Сериал расскажет о писателе средних лет, который пытается восстановить связь со своей дочерью-студенткой.

Главную роль в шоу исполнил Стив Керелл ("Сорокалетний девственник", "Город астероидов", сериалы "Офис", "Утреннее шоу", "Космические войска").

Первый сезон будет состоять из 10 эпизодов.

One Piece: Большой куш

One Piece (Япония, США, Netflix, 2 сезон, премьера – 10 марта)

Хитовый сериал, основанный на одноименной японской манге, рассказывает о приключениях пиратов-беглецов из банды Соломенных Шляп, которые исследуют опасные океаны и загадочные земли в поисках легендарного сокровища, зарытого "одним куском" (One Piece), который сделает их капитана Королем Пиратов. Но на хвосте у них Военно-морской флот и другие пираты, которые также ищут этот клад. Вооруженные навыками и нерушимой дружбой, команда Соломенных Шляп готова вместе бороться за свои мечты.

Второй сезон будет состоять из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно.

Скарпетта

Scarpetta (США, Amazon, криминал/драма, 1 сезон, премьера – 11 марта)

Сериал, основанный на серии книг американской писательницы Патрисии Корнвелл, расскажет о блестящей судебной патологоанатомке, докторе Кей Скарпетте, которая использует передовые судебно-медицинские технологии, чтобы разгадывать тайны и раскрывать преступления.

Главную роль в проекте исполнила Николь Кидман ("С широко закрытыми глазами", "Мулен Руж!", "Догвиль", "Хорошая плохая девочка", сериалы "Большая маленькая ложь", "Идеальная пара"). Также в шоу задействованы Джейми Ли Кертис (франшизы "Хэллоуин", "Чумовая пятница"), Ариана ДеБоз ("Вестсайдская история", сериал "Мир Дикого Запада"), Бобби Каннавале ("Блондинка", "Ирландец", "Я, Тоня", сериал "Убийства в одном здании") и Саймон Бейкер (сериал "Менталист").

Первый сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно. Уже известно, что у "Скарпетты" будет второй сезон.

Неуязвимый

Invincible (США, Amazon, экшн/анимация для взрослых, 4 сезон, премьера – 18 марта)

Этот супергеройский мультсериал, рассчитанный на взрослую аудиторию, является экранизацией серии комиксов об обычном старшекласснике Марке Грейсоне, который на 17-й день рождения узнает, что его отец – самый сильный супергерой на планете. Одновременно у главного героя начинают проявляться сверхспособности, однако он чувствует себя неуверенно из-за страха не оправдать ожиданий отца.

Проект снят по комиксу Роберта Киркмана, наиболее известного своей работой над серией комиксов "Ходячие мертвецы", а главные роли в нем озвучивают такие знаменитые актеры, как Дж.К. Симмонс, Стивен Янг, Сандра О, Зази Битц и Уолтон Хоггинс.

Четвертый сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, первые три из которых выйдут одновременно. Уже известно, что у шоу будет пятый сезон.

Неидеальные женщины

Imperfect Women (США, Apple TV+, психологический триллер/драма, 1 сезон, премьера – 18 марта)

Многолетняя дружба группы женщин подвергается испытаниям после ужасного преступления, когда две подруги решают найти виновного в убийстве еще одной женщины из их компании.

Главные роли в шоу сыграли Элизабет Мосс (сериал "Рассказ служанки"), Кэрри Вашингтон ("Рэй", "Джанго освобожденный"), Кейт Мара ("Марсианин", сериал "Карточный домик"), Юэль Киннаман ("Отряд самоубийц", сериал "Видоизмененный углерод") и Кори Столл ("Человек-муравей", сериалы "Карточный домик", "Штамм").

Первый сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно.

Сорвиголова: Рожденный заново

Daredevil: Born Again (США, Disney+, супергеройский/криминал, 2 сезон, премьера – 24 марта)

Еще до того, как в марте 2025 года вышел первый сезон перезапуска популярного сериала "Сорвиголова" по комиксам Marvel, было известно, что у него будет продолжение. И на фоне положительных отзывов фанаты с нетерпением ждут, чтобы увидеть дальнейшую борьбу слепого адвоката днем и безжалостного мстителя ночью Мэтта Мердока с преступным миром Адской кухни во главе с Уилсоном Фиском.

В новом сезоне к своим ролям вернутся Чарли Кокс (Мэтт Мердок / Сорвиголова), Винсент Д'Онофрио (Уилсон Фиск / Кингпин), Джон Бернтал (Фрэнк Касл / Каратель), Дебора Энн Уолл (Карен Пейдж), Элден Хэнсон (Фогги Нельсон), Маргарита Левиева (Хизер Гленн), Уилсон Беттел (Бенджамин Поиндекстер / Меченый), Тони Далтон (Джек Дюкейн / Мечник) и другие. Кроме того, состоится камбэк героини Джессики Джонс в исполнении Кристен Риттер, которая пересекалась с Сорвиголовой в оригинальной франшизе.

Сезон будет состоять из восьми эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю. Уже известно, что готовится и третий сезон.

У меня очень плохое предчувствие

Something Very Bad Is Going to Happen (США, Netflix, хоррор/драма, 1 сезон, премьера – 26 марта)

Этот сериал, среди продюсеров которого числятся создатели "Очень странных дел" братья Дафферы, расскажет о помолвленной паре – Рэйчел и Ники, которые должны пожениться через неделю. Однако, прежде чем они успевают связать себя узами брака, происходит что-то очень неприятное.

Главные роли в шоу достались Камиле Мороне (сериалы "Дейзи Джонс и Шестерка", "Ночной администратор") и Адаму Димарко (сериалы "Леденящие душу приключения Сабрины", "Белый лотос").

Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно.

Харри Холе

Jo Nesbo's Detective Hole (Норвегия, Netflix, скандинавский детектив, 1 сезон, премьера – 26 марта)

Долгожданная первая сериальная адаптация цикла романов о детективе Харри Холе из полиции Осло, известном нестандартными методами расследований, от одного из самых популярных писателей в жанре "скандинавский детектив" Ю Несбе, будет основана в первую очередь на пятой книге под названием "Пентограмма". Она параллельно охватывает две сюжетные арки – появление в норвежской столице нового серийного убийцы и непрекращающуюся вражду Холе с коррумпированным и безжалостным коллегой-полицейским Томом Волером.

Главные роли в сериале получили Тобиас Зантельман ("Геракл", "На гребне волны", сериалы "Родина", "Последнее королевство", "Марчелла") и Юэль Киннаман ("Робокоп", "Отряд самоубийц", "Девушка с татуировкой дракона", сериалы "Убийство", "Втдоизмененный углерод").

Первый сезон будет состоять из девяти эпизодов, все они выйдут одновременно.

