Мобилизация после 50 лет в Украине проходит на общих основаниях - рассказываем, куда призывают служить.

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине действуют до 4 мая 2026 года. В этот период на военную службу привлекают военнообязанных от 18 до 60 лет. Граждане старше 50 лет подлежат призыву на тех же условиях, что и остальные, однако в этой практике есть определенные особенности. Как проходит призыв после 50 лет, а также мобилизация 55+, и кто в этом возрасте не подлежит мобилизации - подробно разбираем далее.

Мобилизация 50+ с 1 марта - кого и куда призывают на службу

Согласно украинскому законодательству, а именно Закону Украины "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", под мобилизацию во время военного положения попадают военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет. Это значит, что возраст 50 лет и выше (вплоть до 60 лет) не является основанием для освобождения от военной службы или для отсрочки. Мобилизация 50-летних мужчин и старше проходит на тех же основаниях, что и мобилизация 25-летних.

В то же время решение о возможности прохождения службы зависит от ряда факторов:

здоровья военнообязанного;

наличие у него востребованной специальности для армии;

наличие отсрочки или брони.

Если по результатам военно-врачебной комиссии военнообязанного признают годным, у него есть востребованная квалификация, и при этом он не забронирован для работы в тылу и не имеет права на отсрочку (или не воспользовался этим правом - например, не оформил отсрочку), то попадает под призыв. Точно также проходит и мобилизация 55+ в Украине - военнообязанных могут призвать даже в 59 лет.

При этом, как уже говорили ранее, призыв мужчин старше 50 лет все-таки имеет свои особенности. В частности, таких военнослужащих направляют служить чаще всего в подразделения тыла и обеспечения, где ценятся опыт, профессиональные навыки и организационные способности. При этом окончательное решение о конкретном месте службы принимается индивидуально для каждого призываемого.

Не призываются на службу военнообязанные старше 50 лет, если у них оформлена отсрочка или они имеют бронирование - закреплены за организациями и предприятиями для работы в тылу. Также могут полностью освобождаться от службы по состоянию здоровья. Ранее мы подробно рассказывали, кто не подлежит мобилизации с 1 марта - какие основания дают на это право.

Напомним также, что мужчины старше 60 лет также могут пойти служить, но исключительно по собственному желанию - для этого им нужно заключить Контракт 60+.

