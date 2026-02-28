Зачем добавлять уксус в стиральную машину: неожиданные преимущества для белья

Уксус можно использовать вместо кондиционера, для удаления запахов, выведения пятен, сохранения цвета, отбеливания белья и чистки стиральной машины.

Уксус – это не только кухонный продукт, но и универсальное средство для дома. Его применяют для уборки полов, борьбы с вредителями и, конечно, при стирке. Эксперт по уборке Бекки Рапинчук, известная в сети как Clean Mama, рекомендует использовать белый уксус для стирки белья.

Как пишет Southern Living, для этой цели лучше всего подходит обычный белый уксус с кислотностью 5% – он универсален и безопасен для бытового применения.

Как использовать уксус вместо кондиционера

Добавьте 1/4 стакана белого уксуса в отсек для кондиционера – это смягчит ткань и уменьшит статическое электричество.

Кроме этого, если бельё пахнет затхлостью, добавьте 1/4–1/2 стакана уксуса к стирке.

Как вывести пятна уксусом - рецепт

Смешайте 1 ст. ложку уксуса с 1 ст. ложкой жидкого средства для стирки, нанесите на пятно, оставьте минимум на час, затем постирайте вещь как обычно.

Как отбелить вещи уксусом?

Замочите белые вещи на ночь в растворе: 1 стакан уксуса на 4 литра горячей воды. Затем постирайте с порошком. Никогда не смешивайте уксус с отбеливателем.

Чтобы вещи не выцветали, добавьте 1/4 стакана уксуса в отсек для кондиционера.

Как почистить стиральную машинку уксусом?

Запустите пустую машинку с горячей водой, добавив 1 стакан уксуса. Можно также протереть резинки и уплотнители тканью, смоченной уксусом.

Когда нельзя использовать уксус - правила

Эксперт советует не использовать уксус при стирке вещей с эластаном (спортивная одежда, купальники, бельё), так как кислота разрушает волокна.

Не используйте уксус вместе с хлорным отбеливателем, аммиаком и содой.

Также не стоит использовать уксус при каждой стирке – частое применение может повредить резиновые детали машины и деликатные ткани. Применяйте его по мере необходимости и всегда проверяйте рекомендации производителя техники и ярлыки одежды.

