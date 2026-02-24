Рассказываем, кто освобождается от мобилизации в Украине по новому закону в марте - какие основания дают отсрочку или освобождение от призыва.

В Украине до 4 мая 2026 года действует военное положение и продолжаются мобилизационные мероприятия. Вместе с тем действующие нормы закона предусматривают,что некоторые категории граждан не могут быть мобилизованы. Речь идет о людях, имеющих проблемы со здоровьем, особыми семейными обстоятельствами, специалистах, чья работа критически важна для обороны, экономики и стабильного функционирования страны и других. Полный список, кто не подлежит мобилизации в марте, приводим ниже.

Кого не мобилизуют в 2026 году - кто не попадает под призыв в марте

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", определены категории граждан, которых не призывают на военную службу по ряду причин. Полный перечень оснований для освобождения от мобилизации указан в законе, а ниже мы рассмотрим случаи, которые встречаются чаще всего и дают право на отсрочку или освобождение.

В частности, среди тех, кто не подлежит мобилизации по новому закону:

непригодные к военной службе из-за здоровья - при наличии соответствующего заключения ВВК (полный перечень, с какими болезнями не подлежат мобилизации, можно найти в приказе Минобороны № 402);

те, кто имеет установленную инвалидность I, II или III группы;

родители, которые воспитывают трех и более несовершеннолетних детей;

опекуны и попечители детей, которые остались без родительской заботы;

граждане, чьи родители имеют инвалидность I-II группы, а также те, у кого супруг или супруга имеют инвалидность любой группы;

родители несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью либо совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I-II группы;

те, кто обязан осуществлять постоянный уход за родственниками, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно себя обслуживать;

студенты дневной или дуальной формы обучения в учреждениях высшего образования - при условии, если они получают уровень образования выше уже имеющегося;

те, у кого братья или сестры погибли/пропали без вести в ходе боевых действий с РФ, ныне эта льгота действует не только для полнородных братьев и сестер, но и для неполнородных.

Лица, ранее освобожденные из плена, также не подлежат повторной мобилизации, они могут присоединиться к службе только добровольно.

Кроме того, от призыва освобождаются граждане, имеющие бронирование от организации или предприятия - речь идет о специалистах, работа которых критически важна для безопасности страны, экономики и социальной инфраструктуры.

Напомним, что в Украине также подлежат мобилизации и те, кто имеет судимость, но и здесь есть свои исключения. Среди тех, кто не подлежит мобилизации с судимостью - это, в частности, осужденные за тяжкие преступления, в том числе против национальной безопасности, умышленное убийство с особой жестокостью, коррупцию, терроризм, изнасилование, разбой, торговлю наркотиками и другие деяния, предусмотренные Уголовным кодексом Украины.

Если говорить о возрастных рамках, то не могут быть призваны на военную службу молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, если они не являются военнообязанными (то есть, имеет статус призывника), а также лица старше 60 лет.

Напомним, что недавно Верховная Рада одобрила также отсрочку для тех ребят, кто отслужил по "Контракту 18-24" - те, кто заключал контракт на 1 год и были уволены со службы, теперь получают законную отсрочку от нее на 1 год.

