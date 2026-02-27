Попал на деньги: Мирошниченко пожаловался на состояние украинских дорог (фото)

Ведущий показал результаты одной из поездок.

Украинский ведущий, комментатор песенного конкурса "Евровидение" Тимур Мирошниченко пожаловался на состояние украинских дорог после зимы.

39-летний шоумен опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографии повреждений, которые получил его автомобиль во время одной из поездок. По словам Мирошниченко, теперь ему придется заплатить кругленькую сумму за ремонт машины:

"Рубрика "дорогами Украины", или как попасть на 2 тысячи за одну яму. На шиномонтаже оказалось, что и четвертое колесо тоже разбито".

Как известно, в конце этой зимы украинские водители массово делятся в социальных сетях, тематических форумах и автомобильных сообществах фото и видео проблемных участков на трассах. Истории сопровождаются возмущением по поводу состояния дорог и призывами к властям и дорожным службам ускорить ремонтные работы.

Напомним, как сообщал УНИАН, в начале этого месяца жена украинского актера Артура Логая ("Киев днем и ночью", "Моя любимая Страшко") попала в аварию вместе с ребенком и собакой. Женщина рассказывала, что не смогла справиться с торможением. К счастью, они не пострадали.

