Обновленные правила бронирования меняют порядок и условия получения отсрочки.

В марте 2026 продолжают действовать обновленные правила бронирования, введенные в феврале - увеличены минимальный порог зарплаты и срок рассмотрения заявок на бронь. В то же время отдельная категория предприятий имеет право на 100% бронирование своих сотрудников. Рассказываем, кто имеет право на отсрочку, как получить бронь от мобилизации и какие нюансы важно учитывать в этом процессе.

Кто может получить бронь от мобилизации в марте 2026

Бронь от мобилизации - официальная отсрочка от призыва на военную службу, которую оформляет военнообязанному работодатель или уполномоченный орган. Для этого, согласно действующим правилам, он подает заявку через портал "Дія".

В марте 2026 бронь имеют право оформить:

госорганы и структуры госуправления;

предприятия, организации и учреждения критически важных отраслей экономики, обеспечения населения и армии;

работники предприятий критической инфраструктуры, если они выполняют задачи мобилизационной важности;

сотрудники коммунальных предприятий и поставщики критически важных услуг.

Также, как писал ранее УНИАН, 5 февраля правительство разрешило производителям трансформаторного оборудования бронировать 100% сотрудников. Это сделано для того, чтобы такие предприятия могли работать бесперебойно и сохранить узкопрофильных специалистов во время чрезвычайной ситуации в энергетике.

Ранее президент Украины заявлял, что полное бронирование от мобилизации получат некоторые работники энергетических компаний и коммунальных служб, привлеченные к устранению последствий российских ударов по инфраструктуре. Однако официального документа относительно этого пока нет.

Напомним также, что с февраля действуют обновленные правила бронирования работников, а именно - установлен новый минимальный порог зарплаты. Теперь подавать на бронь можно сотрудников с доходом только от 21 617 грн (ранее было 20 000 грн).

Сколько времени делается бронь от мобилизации

С 1 февраля 2026 года срок рассмотрения заявок на бронирование через "Дія" снова составляет до 72 часов. Ранее действовали временные упрощения - 24 часа для критически важных предприятий.

Для большинства предприятий и организаций срок 72 часа остается официальным, но ускорить эту процедуру могут критически важные предприятия, особенно в оборонной и стратегической отраслях, а также государственные органы и предприятия с особыми режимами безопасности.

Как выглядит бронь от мобилизации

Сейчас бронь может быть в двух форматах - электронном и бумажном.

Если говорить о том, как выглядит бронь в Резерв+, то это электронная запись, которая отображается в приложении и подтягивается из реестра "Оберег". В "Резерв+" отображается текущий статус бронирования, сроки и основания.

Также бронь может быть в виде выписки из "Дія" - это официальный электронный документ, который подтверждает отсрочку.

Бумажная выписка выдается работодателем, заверяется подписью руководителя и печатью. Следует учитывать, что в бронь в бумажном формате сама по себе не дает права на отсрочку - информация о бронировании обязательно должна быть подтверждена в электронных системах учета.

Нужно ли проходить ВВК, если есть бронь

Согласно Постановлению Кабмина №560, военнообязанные с действующей отсрочкой или бронью не направляются на ВВК на период действия отсрочки.

Можно ли выехать за границу, если есть бронь

В марте продолжают действовать ограничения на выезд военнообязанных мужчин из Украины в период военного положения.

Для некоторых категорий граждан процедура пересечения границы может быть упрощена, но в то же время наличие брони не дает автоматического права на выезд - каждый случай проверяется отдельно.

Для выезда за пределы страны нужно соблюдать общие правила пересечения границы для военнообязанных, согласованные с Минобороны и пограничной службой.

