Звезда 'Во все тяжкие' пустился во все тяжкие и снялся с российскими рэперами (фото)

Официальных заявлений со стороны Круза не было.

Американский актер Рэймонд Круз, наиболее известный ролью наркобарона Туко Саламанки в криминальной драме "Во все тяжкие" и ее приквеле "Лучше позвоните Солу", пошел на сотрудничество с россиянами.

Российский дуэт "MiyaGi & Эндшпиль" анонсировал фильм-тизер "ANABIOS", в котором и снялся иностранец. Деталей нет, известно только, что премьера состоится завтра, 28 февраля. На своей странице в Instagram Круз ничего не писал о работе с певцами из РФ, однако в комментариях уже появились россияне, которые поддерживают его за это решение.

Реймонд Круз начал карьеру в конце 1980-х. Кроме "Во все тяжкие", широкую популярность ему принесла роль детектива Хулио Санчеса в криминальных сериалах "Искатель" и его спин-оффе "Особо тяжкие преступления", где он работал в течение 15 лет. Также Круз появлялся в фильмах "Тренировочный день", "Проклятие Ла Йороны" и многих других проектах.

8 сентября 2025 года актер был арестован в Лос-Анджелесе, писал People. По данным полиции, между Крусом и женщиной возник спор, во время которого актер якобы направил струю воды в ее сторону. По информации агента актера, Крус мыл автомобиль возле своего дома, когда рядом припарковался минивэн с тремя женщинами, фактически заблокировав ему пространство. После просьбы отъехать, женщины отказались и начали снимать его на видео. Когда актер продолжил мыть машину, часть воды из шланга попала на их машину, а одна из женщин вызвала на место полицию.

Напомним, ранее в Россию на соревнования приехал исландский стронгмен и актер Тор Бьорнссон, известный зрителям по сериалу "Игра престолов".

