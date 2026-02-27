Канализация забивается часто, и от этого никто не застрахован.

Все взрослые люди знают, что нельзя выливать в раковину кипяток, любые жиры, в том числе масло, кофейную гущу и многие другие отходы. Однако даже если соблюдать правила пользования умывальником, все равно трубы могут засориться. Узнайте, как почистить раковину от засора быстро и даже без вантуза.

Как пробить трубу от засора - проверенный метод

Сантехник с многолетним стажем Майк Флук рассказал, как пробить засор в канализации самостоятельно всего за пару минут подручными средствами. Этот лайфхак подойдет тем, у кого нет вантуза, или не хочется им пользоваться, потому что, справедливости ради, процедура прочистки труб довольно утомительная и не самая приятная. "Химию" заливать в слив тоже не придется - оказалось, что для самостоятельного решения проблемы можно воспользоваться другим методом.

В материале издания Express Флук объяснил, что жиры и испарения покрывают трубы и слипаются, в конечном итоге приводя к засорам. Устранение засора, вероятно, обойдется очень дорого, если вызывать сантехника, и итоговая цена зависит от степени засора. Именно поэтому он предлагает проверенный способ, как прочистить канализацию в домашних условиях быстро и без проблем, не обращаясь к помощи мастера.

Сантехник говорит, что если в канализации образовался засор, нужно немедленно включить горячую воду, так как это поможет растворить жир и масла, сохраняя их в жидком состоянии до тех пор, пока они не попадут из труб в канализацию. Для безопасности и лучшего эффекта следует оставить воду включенной на несколько минут.

Кроме того, специалист советует добавить в воду средство для мытья посуды - оно будет расщеплять жиры, не повреждая трубы. Другой "химии" лучше избегать, потому что часто она абсолютно неэффективна против жиров и масел, и даже может негативно повлиять на материал, из которого сделаны трубы, что в будущем приведет к их поломке. Также стоит помнить, что проливать раковину нужно именно горячей водой, потому что холодная, наоборот, ускоряет затвердевание масла и жира, из-за которых и образовался засор.

