Сеть гудит из-за брака бунтарской иконы нулевых: появилась реакция певицы

Pink опровергает все слухи о разрыве с мужем.

Американская певица Pink отреагировала на слухи о том, что она якобы разводится со своим мужем, мотогонщиком Кэри Хартом, после почти 20 лет брака.

People, ссылаясь на источники, написал, что пара решила расстаться. Впрочем, уже через несколько часов после появления новости 46-летняя артистка опубликовала видео в Instagram, в котором категорически опровергла информацию о расставании и назвала ее фейковой:

"Мне только что сообщили, что я развелась со своим мужем. Я не знала. Спасибо, что сказали. Может, еще и нашим детям сообщите? Потому что они тоже не в курсе. Это фейковые новости. Это неправда. Я вас люблю".

Pink и Гарт познакомились в 2001 году на соревнованиях Summer X Games в Филадельфии. После нескольких периодов разрыва и воссоединения они поженились в Коста-Рике в январе 2006 года. Впервые супруги объявили о расставании в 2008 году, но уже весной 2009-го они возобновили отношения. Тогда Гарт признавался, что они перестраивают брак и что иногда нужно сделать шаг назад, чтобы двигаться вперед.

Певица неоднократно открыто говорила о трудностях в отношениях. Она признавалась, что они с мужем проходили как индивидуальную терапию, так и семейное консультирование, чтобы сохранить семью. По словам артистки, длительные отношения требуют постоянной работы и готовности меняться. Пара воспитывает двоих детей - 14-летнюю дочь Уиллоу Сейдж и 9-летнего сына Джеймсона Муна.

