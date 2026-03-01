1 марта известно очень многими международными праздниками.

Первое марта - это радостный и долгожданный день для всех людей, у которых весна является любимым временем года. Сегодняшняя дата подарит нам немало международных торжеств. У православных верующих праздник 1 марта проводится в честь известной праведницы, а в Украине этот день скорбный.

Какой сегодня праздник в мире

В первый день весны на планете проводится День нулевой дискриминации. Его основатели надеются сделать мир более терпимым и добиться того, чтобы ни один человек не сталкивался с угнетением из-за своего пола, расы, возраста, религии или ориентации.

Также отмечается День детского телевидения и радиовещания. Программы для детей по ТВ и радио имеют образовательную функцию, развивают креативное мышление и вдохновляют малышей вести собственные шоу.

Перечислим также остальные международные праздники сегодня - это День лошадей, День иммунитета, День комплимента, День терапии музыкой, День гражданской обороны, День морских водорослей и День тезок.

Какой сегодня праздник в Украине

Официально ни один праздник сегодня в Украине не наступает, поэтому поводов для празднования нет. Однако украинцы могут насладиться началом весны, который к тому же удобно выпадает на воскресенье.

Какие сегодня памятные даты и важные события

1 марта проводится скорбный День памяти жертв Корюковской трагедии. Поселок Корюковка стал местом военного преступления во время Второй мировой войны. Солдаты СС и венгерской 105-ой дивизии убили около 6700 мирных жителей, а также почти полностью разрушили и сожгли населенный пункт.

Также в Украине ежегодно 1 марта проводится индексация пенсий. Пенсионерам автоматически пересчитают размер выплат - обращаться в Пенсионный фонд для этого не нужно.

Какой сегодня праздник церковный

В новом календаре 1 марта совершается богослужение в честь праведницы Евдокии Илиопольской. В молодости она вела распутный образ жизни, но затем раскаялась и отдала все имущество нуждающимся. За это Господь наградил женщину целительским даром.

Узнав о том, какой сегодня церковный праздник, посвятить его можно молитвам святой Евдокии об укреплении веры, избавлении от душевных страданий, помощи в решении сложных проблем и исцелении бесплодия.

Какой сегодня праздник в народе

Наши предки говорили, что начало марта бывает очень переменчивым, поэтому погоде верить нельзя. Вот какие есть приметы про эту дату:

если прогремел гром, то весна будет холодной;

выглянуло солнце - к оттепели;

снегопад сулит скромный урожай в этом году;

если поют зяблики и дрозды, то заморозков больше не будет.

В далекие времена праздник сегодня проводили за огородными хлопотами. Крестьяне сажали рассаду, осматривали садовый инвентарь, вывозили навоз на участок. Есть обычай для благополучия - нужно покормить или забрать домой бездомную собаку или кошку.

Что нельзя делать сегодня

Неудачным сегодня праздник считается для любых дел по дому - уборки, ремонта, починки сломанных предметов. Не заладится также рыбалка и рукоделие. Еще строго запрещается обижать животных и кричать на них.

