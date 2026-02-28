В последний день зимы у украинцев есть сразу два повода для празднования.

Последний день зимы очень важен для нашей страны. Праздник сегодня в Украине посвящается сразу двум ответственным профессиям, представителей которых стоит поздравить. Церковные верования 28 февраля призывают людей хорошо потрудиться, а народные считают эту дату неудачной.

Какой сегодня праздник в мире

Последний день февраля известен как Международный день редких болезней. Его цель - обратить внимание общества к необычным заболеваниям, которые часто остаются мало изученными. Людям с такими диагнозами труднее добиться лечения и найти единомышленников.

Есть еще некоторые всемирные праздники сегодня, такие как День зубной феи, День портных, День соревнований в скороговорках и День глотателей мечей.

Какой сегодня праздник церковный

Христиане, которые перешли на современный православный календарь, 28 февраля чествуют исповедника Василия и монаха Кассияна Киево-Печерского. По старому календарю, который также называют юлианским, сегодня праздник апостола от 70-ти Онисима. Он считается покровителем овец. Ему молятся о здоровье и плодовитости животных, а в день его памяти покупают ягнят.

Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране официально празднуется День работников патрульно-постовой службы (ППС), которые патрулируют улицы, приезжают на вызовы по номеру 102, предотвращают и расследуют преступления. Поздравить с профессиональным торжеством нужно людей, благодаря которым наши города становятся гораздо безопаснее.

Второй украинский праздник 28 февраля - это День штурманской службы авиации ВСУ. Эти профессионалы рассчитывают маршруты полета военной авиации, наводят прицелы для ударов по противнику, управляют навигацией и контролируют воздушное пространство. Задача штурманов - сделать так, чтобы пилот успешно выполнил боевую задачу и безопасно вернулся домой, что требует высочайшей квалификации.

Какой сегодня праздник в народе

В давние времена в этот период обычно наступала оттепель, чувствовалось приближение весны. Вот что про сегодняшнюю дату твердят приметы:

быстро тает снег - в мае будет много травы;

если небо голубое, то ожидается погожий март;

на крышах уже растаяли сосульки - больше заморозков не будет;

если прилетели аисты и скворцы, то зима отступила окончательно.

Наши предки говорили, что воздух 28 февраля обладает целебной силой, поэтому обязательно нужно выйти на улицу и сделать несколько вздохов на полную грудь. Еще целительными считаются хвойные ветки, поэтому ими нужно слегка побить больного человека.

Понимание того, какой сегодня церковный праздник, дает верующим возможность провести дату за молитвами святому Василию об исцелении недугов, успехе в честном труде, укреплении взаимопонимания между родными.

Что нельзя делать сегодня

В целом праздник сегодня считается неудачным, поэтому начинать новые дела не стоит - все равно они не закончатся успешно. Нежелательно делать ремонт и подметать пол. А еще категорически запрещается спорить с близкими даже по мелочам, иначе разногласия перерастут в большой конфликт.

