Critics Choice Awards-2026: названы победители премии

Награды получили представители кино и телевидения.

Вчера, 4 января, в Санта-Монике, штат Калифорния, состоялась 31-я ежегодная церемония вручения премии Critics Choice Awards. Она присуждается Ассоциацией телекинокритиков за достижения в кинематографе. Об этом пишет Variety.

Лучшим фильмом была признана "Битва за битвой", в которой главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо и Шон Пенн. Лента также получила еще две главные награды в категории "Лучший режиссер" и "Лучший адаптированный сценарий".

Фильмы ужасов "Франкенштейн" от режиссера Гильермо дель Торо и "Грешники" от Райана Куглера поделили между собой четыре ведущие награды. В частности, первая лента получила награду в категории "Лучшая мужская роль второго плана", а также за графику, прическу, макияж и костюмы.

"Грешники" же получили награду за оригинальный сценарий, актерский состав и саундтрек. К слову, 20-летний Майлз Кетон, который сыграл в фильме, признан лучшим молодым актером.

Полный список победителей Critics Choice Awards-2026:

Лучший фильм: "Битва за битвой"

Лучший актер: Тимоте Шаламе ("Марти Суприм")

Лучшая актриса: Джесси Бакли ("Гамнет")

Лучший режиссер: Пол Томас Андерсон ("Битва за битвой")

Лучшая операторская работа: Адольфо Велозо ("Dream Train Dreams")

Лучший актер второго плана: Джейкоб Элорди ("Франкенштейн")

Лучшая актриса второго плана: Эми Мэдиган ("Оружие")

Лучший молодой актер: Майлз Кэтон ("Грешники")

Лучший актерский ансамбль: Франсин Мейслер ("Грешники")

Лучший оригинальный сценарий: Райан Куглер ("Грешники")

Лучший адаптивный сценарий: Пол Томас Андерсон ("Битва за битвой")

Лучшая песня: "Golden", Эдже, Марк Сонненблик, Идо и Тедди, "KPop Demon Hunters"

Лучший анимационный фильм: "KPop Demon Hunters"

Лучший иностранный фильм: "Тайный агент" (Neon)

Лучший анимационный сериал: "South Park"

Лучшая комедия: "Голый пистолет"

Лучший комедийный сериал: "Студия"

Лучший драматический сериал: "Питт"

Лучший мини-сериал: "Юношество"

Лучший актер драматического сериала: Ноа Уайли ("Питт")

Лучшая актриса драматического сериала: Риа Сигорн ("Pluribus")

Лучший актер второго плана в драматическом сериале: Трамелл Тиллман ("Разрыв")

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Кэтрин ЛаНаса ("Питт")

Лучший актер комедийного сериала: Сет Роген ("Студия")

Лучшая актриса комедийного сериала: Жан Смарт ("Hacks")

Лучший актер второго плана в комедийном сериале: Айк Барингольц ("Студия")

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале: Жанель Джеймс, "Abbott Elementary"

Лучшее ток-шоу: "Джимми Киммел в прямом эфире!"

Напомним, ранее УНИАН писал о лучших сериалах января 2026 года.

