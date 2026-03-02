Синий больше не в моде: 5 цветов джинсов, которые все носят этой весной

Весна - хорошее время для того, чтобы попробовать что-то новое.

Весной 2026 года деним переживает настоящую перезагрузку, а дизайнеры отходят от классических синих оттенков и предлагают гораздо более смелые решения.

Как показали подиумы Недель моды, в этом сезоне джинсы перестают быть только базой, превращаясь в полноценный акцент образа. Как пишет Glamour, в тренде оказались сразу несколько неожиданных цветов, которые легко адаптировать под повседневный гардероб:

Серый. Серые джинсы, которые сейчас активно носят звезды, стали главной альтернативой синему и "новым нейтралом". Светло-серые модели прекрасно сочетаются с белыми рубашками, а темные добавляют образу более "острого" настроения в комбинации с черным. Пастельно-розовый. Нежно-розовые джинсы добавляют весеннего настроения и выглядят свежо. Они идеально работают как база для коричневых тренчей, жакетов или базовых топов, создавая аккуратный, но небанальный лук. Белый. Белые джинсы оставались неизменной классикой, но в этом сезоне они получили новую жизнь. Это универсальный вариант, который легко "подтягивает" любой образ и придает ему элегантности. Издание советует сочетать их с изысканными базовыми вещами. Яркий деним. В тренде сейчас все оттенки синего, но не классического. Например, бирюзовый, аквамариновый или насыщенный кобальтовый. Такие джинсы идеально подходят для цветовых экспериментов и сочетания контрастных оттенков. Коричневый. Коричневые джинсы уверенно закрепились среди главных трендов сезона. Лучше всего работают в монохромных образах или в сочетании с другими нейтральными цветами.

