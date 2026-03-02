Православный праздник сегодня прозвали в народе Евтропиев день - он связан с особыми приметами на погоду и будущий урожай.

3 марта по новому церковному календарю православные чтят память трех святых мучеников Амасийских - Евтропия, Клеоника и Василиска, которые пострадали за веру в начале IV века. Рассказываем, какие традиции соблюдают в этот день, на что обращали внимание наши предки и какой праздник сегодня церковный отмечают верующие по старому стилю.

Какой сегодня православный праздник по новому стилю

В церковный праздник сегодня, 3 марта, вспоминают о подвиге трех святых мучеников Амасийских. По старому церковному стилю их будут чтить 16 марта.

Евтропий с Клеоником были братьями, Василиск - их лучшим другом. Все трое жили в III-IV веках в городе Амасия (сейчас это территория Турции) и исповедовали христианство.

Ранее был казнен их наставник и родственник Василиска - христианин Феодор Тирон, который отказался отречься от веры. Спустя некоторое время схватили и самих друзей. Их бросили в тюрьму, но они и там начали проповедовать христианство и обращать язычников в христианство.

Правителю донесли, что в тюрьме сидят сподвижники Феодора Тирона, и молодых людей повели на допрос. Мучеников стали принуждать принести жертву языческим богам и отказаться от своей веры. И тогда Евтропий стал молиться, чтобы на том самом месте была принесена бескровная жертва Единому Истинному Богу. В тот же момент случилось землетрясение, и языческое капище разрушилось.

После этого Евтропия, Клеоника и Василиска казнили. Спустя время годы на месте разрушенного языческого храма построили христианскую церковь.

***

В новом церковном календаре сегодня также день памяти преподобной Пиамы, девы, и святителей Зинона и Зоила.

Церковный праздник сегодня в Украине по старому стилю

По юлианскому календарю православные 3 марта чтят память святителя Агапита, епископа Синадского.

Ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, а также о традициях дня и запретах этой даты.

С какими молитвами обращаются в этот день, что сегодня нельзя делать

К святым этого дня обращаются с молитвами укрепить веру, даровать терпение, силы и помощь в трудных обстоятельствах.

Считается важным в этот день проявить милосердие: подать милостыню или помочь тем, кто нуждается - добро, сделанное 3 марта, возвращается сторицей.

В народе день называют Евтропиев и связывают с ним обряд "на солнце" - от стихий и дурного глаза. Для этого следует обойти огород или участок крест-накрест и попросить светило растопить снег и уберечь посевы от весенних заморозков, а также града и вредителей.

Еще один старинный обряд связан с молодостью и красотой: для этого наши предки накануне вечером в сосуд с чистой водой опускали серебряный предмет, а утром умывались этой водой.

Продолжается Великий пост - в это время следует особенно внимательно относиться к своим словам и поступкам, избегать сквернословия, злобы, лжи, зависти и лени. Нельзя отказывать в помощи и милостыне, обижать окружающих.

Тем, кто соблюдает пост, предписано воздерживаться от продуктов животного происхождения - мяса, рыбы, яиц, молочных и кисломолочных блюд (за исключением отдельных дней, когда устав допускает рыбу).

В народной традиции запреты 16 марта связывали с особыми предостережениями, связанные с солнцем: после заката не выносили мусор из дома и не давали в долг хлеб или деньги - верили, что так можно "вынести" благополучие.

На Евтропия опасаются идти в лес: по поверьям, в это время из берлог выходит медведь, и встреча с ним может быть опасной.

Приметы 3 марта - о чем говорит погода

По погодным знакам этого дня можно понять, какой будет весна:

синицы громко и весело щебечут - скоро потеплеет;

птицы летают низко - к мелководью.

прилетели дикие гуси - скоро начнутся паводки;

скворцы вернулись - будет урожай зерна;

звонкий гром - к ясным дням, глухой - к ненастью.

С первым весенним громом связывают и особые поверья: если, услышав гром, прислониться спиной к дереву или леревянному косяку, то спина не будет болеть весь год, а если выбежать в этот момент на улицу - год обещает быть прибыльным.

