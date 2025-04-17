УНИАН делится впечатлениями о зрелищном фильме ужасов с Майклом Б. Джорданом.

17 апреля 2025 года в украинский прокат вышел новый фильм от режиссера "Черной пантеры" и "Крида" Райана Куглера – хоррор "Грешники" (Sinners), в котором главную роль (а точнее две) снова исполнил Майкл Б. Джордан. УНИАН расскажет, почему стоит посмотреть эту смелую ленту, которую некоторые критики уже окрестили одним из лучших фильмов года.

О чем фильм

События фильма происходят в течение одних суток в 1932 году. В центре сюжета – темнокожие братья-близнецы по прозвищу Смоук и Стек, которые возвращаются в свой депрессивный родной городок на Среднем Западе США после многих лет скитаний по миру. За это время они успели повоевать против немцев в Первой мировой войне, а затем поработать на Аль Капоне в Чикаго. Когда же такая жизнь им окончательно надоела, прихватив кругленькую сумму денег, да еще в придачу игорные столы и запасы элитного алкоголя (напомним, тогда в США еще действовал сухой закон), братья решили открыть в родном городке ночной клуб "для своих".

Основные жители городка – темнокожие работники хлопковых плантаций, которые все равно не чувствуют себя свободными, да еще и страдают от куклусклановцев. Несмотря на то, что братьев там давно не было, все местные вздрагивают, когда слышат "близнецы вернулись". Все они до сих пор помнят, что лучше не переходить братьям дорогу, а те же, кто с ними на одной стороне, знают, что на них можно положиться.

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Братья быстро собирают своих родственников, бывших любовниц, надежных партнеров и старых друзей, чтобы за один день открыть свой клуб на старой лесопилке, выкупленной у сомнительных белых. Все идет как по маслу, пока не наступает ночь...

Молодой двоюродный брат близнецов, Сэмми Мур, талантливый блюзовый музыкант и сын местного пастора, своей игрой на гитаре и пением, привлекает темные силы, которые стекаются с заходом солнца в клуб. Кровожадный демон-вампир Реммик из далекой Ирландии, мечтающий пробудить с помощью музыки своих родных, постепенно собирает вокруг себя новую армию живых мертвецов – и зажигательная вечеринка, где, кажется, под одной крышей собрались все возможные грехи, в момент превращается в настоящее кровавое месиво. До рассвета дожить удается далеко не всем.

Кстати, не спешите сразу покидать зал – там есть важная межтитровая сцена, которая логично завершает фильм.

Кто в главных ролях

Обоих близнецов Мур в фильме сыграл Майкл Б. Джордан, главная звезда боксерской франшизы "Крид", также известный по роли антагониста Эрика Киллмонгера в "Черной пантере" (а еще обладатель титула "Самого сексуального мужчины мира" по версии журнала People 2020 года).

И, стоит отметить, он блестяще справился с работой в "Грешниках", сумев отразить разительную разницу между братьями. Смоук – явно главный в паре, всегда заботится о своем брате, уверенный в себе, хладнокровный и рассудительный, который любит заключать сделки и держит слово. Он – отпетый головорез, готовый пристрелить кого-то за малейший проступок, но одновременно имеющий свои ценности, привязанности и глубокие душевные шрамы.

Между тем, Стек – более веселый и авантюрный, готовый сделать что-то хорошее для людей, жизнь которых точно нельзя назвать легкой. А еще он – неисправимый романтик.

Их кузена Сэма, который по факту является еще одним центральным персонажем в фильме, сыграл малоизвестный американский певец Майлз Кейтон, для которого это дебютная роль в кино (не считая появления в образе самого себя в нескольких сериалах и телепрограммах). И это действительно мощный дебют – даже не догадываешься, что это его первая большая роль. Песни в его исполнении – отдельное наслаждение.

Тем временем, образ главного антагониста – древнего вампира Реммика, родившегося в Ирландии еще в дохристианские времена – воплотил английский актер Джек О'Коннелл, прославившийся благодаря британскому молодежному сериалу "Скинс" (2009-2013). Позже он сыграл главную роль в "Непокоренном" Анджелины Джоли, а среди его недавних работ – сериал "Северные воды" с Колином Фарреллом, а также фильмы "Феррари" и "Эми Уайнхаус: Back To Black". Апогеем его перформанса в "Грешниках" стало исполнение песни "Rocky Road To Dublin" во время вампирского шабаша рядом с клубом Муров.

Также важных для сюжета персонажей воплотили актрисы Хейли Стейнфелд ("Бамблби", "Настоящее мужество", сериал "Соколиный глаз"), Вунми Мосаку ("Дэдпул и Росомаха", сериалы "Локи", "Страна Лавкрафт") и Джейми Лоусон ("Королева-воин", сериал "Пингвин"), каждая так или иначе связана с тремя главными мужскими персонажами (впрочем, их точно нельзя назвать "девами в беде").

Еще нескольких ярких персонажей в фильме сыграли Делрой Линдо ("Угнать за 60 секунд", "Достать коротышку"), Омар Бенсон Миллер ("Правдивая ложь") и Ли Чжун Ли ("Вавилон", сериалы "Квантико", "Почему женщины убивают"), а также актриса-певица Лола Керк, фронтмен альтернативной рок-группы July Talk Питер Дрейманис и рэпер Сол Уильямс.

Немного о режиссере

Поставил ленту по собственному сценарию американский режиссер Райан Куглер, который до этого также снимал Майкла Б. Джордана в каждом из своих предыдущих фильмов – от своей дебютной криминальной драмы "Станция Фрутвейл" (2013) до камео в "Черной пантере: Ваканда навсегда" (2022). Ну, и, конечно, в упомянутых выше "Криде" (2015) и "Черной пантере" (2018).

Куглера однозначно можно назвать успешным режиссером, способным снимать интересное и яркое кино для массового зрителя, при этом не лишенное художественной ценности и глубокого изображения истории темнокожего сообщества. И фактически каждая его работа была одобрительно воспринята как критиками, так и зрителями, а еще собирала немалый урожай наград и хорошую кассу в прокате.

В частности, "Станция Фрутвейл" получила награду "Лучший дебютный фильм" на Каннском кинофестивале 2013 года, а также Приз зрительских симпатий и Большой приз жюри на "Сандэнсе" в том же году.

Тем временем, "Крид" был успешным в прокате, а также собрал неплохой урожай поп-наград в США.

При этом его "Черная пантера" имела аж семь номинаций на "Оскар", включая категорию "Лучший фильм" – и это историческое событие, поскольку супергеройское кино академики вообще не любят. Да, в итоге фильм победил лишь в технических категориях (костюмы, оригинальный саундтрек, работа художника-постановщика), но, тем не менее, он все равно сотворил историю.

Вторая часть "Черной пантеры" хоть и была прохладнее воспринята зрителями, все равно получила высокие оценки от критиков и собрала почти 860 миллионов долларов в прокате. Также лента была номинирована на шесть "Оскаров" (но без главных категорий) и победила в одной – за костюмы.

"Грешники" однозначно станут новой важной вехой в фильмографии Куглера, демонстрируя его как талантливого рассказчика, создающего удивительные миры, тщательно дополняя их глубокими смыслами и древними легендами.

Музыка в фильме

В "Грешниках" музыка играет одну из главных ролей – от общего фона до нескольких ярких музыкальных номеров, в том числе новаторское выступление Сэма Мура в клубе Juke, где было в прямом смысле показано смещение времени и пространства. Более того, собственно, из-за музыки и начался весь замес – она действительно играла большую роль в сообществе темнокожих в США в 20 веке, когда жизнь их была сложной и только так они могли себя проявить и развлечься. И именно вокруг легенды о том, что в разных культурах мира всегда были талантливые музыканты, способные своим исполнением стереть границу между мирами живых и мертвых – и вызывать духов.

Как и в случае с предыдущими фильмами Куглера, музыку к "Грешникам" написал шведский композитор Людвиг Йоранссон, которого можно назвать Хансом Циммером наших дней. В свое время он продюсировал таких топовых исполнителей, как Адель, Алиша Киз, Рианна, Haim, Джастин Тимберлейк, Чайлдиш Гамбино, Кендрик Ламар, Трэвис Скотт и многих других. В кино же Йоранссон отметился работой над сериалами "Сообщество", "Новенькая" и "Мандалорец", а также фильмами "Веном", "Тенет", "Оппенгеймер" и многими другими.

Йоранссон, среди прочего, является обладателем четырех премий "Грэмми" и двух "Оскаров" (за фильмы "Черная пантера" и "Оппенгеймер"). И, вероятно, созданная им звуковая атмосфера в "Грешниках" тоже не пройдет незамеченной.

Реакция на фильм

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 99% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть". Между тем, на Metacritic кинообозреватели оценили его в 82 из 100 баллов с отличием "Обязательное к просмотру", что соответствует характеристике "всеобщее признание".

"Представляя собой потрясающее сочетание мастерского визуального повествования и зажигательной музыки, первый оригинальный блокбастер сценариста и режиссера Райана Куглера раскрывает полный размах его уникального воображения", – так звучит консенсус критиков на Rotten Tomatoes относительно "Грешников".

Некоторые же критики уже успели заявить, что "Грешники", скорее всего, станут одним из лучших фильмов 2025 года.

Наш вердикт

"Грешники" – это действительно мастерское кино, которое стоит посмотреть на большом экране. Здесь хорошо все – от самого сюжета, харизматичных персонажей и актерской игры до общей атмосферы и музыкального оформления. Начинаясь немного медленно, как криминальная драма времен "Великой депрессии", лента постепенно превращается в сверхъестественное кровавое месиво, приправленное философией простого народа и глубокими религиозными отсылками. Все как завещала администрация президента Дональда Трампа – "больше фильмов о селе и религии". Но есть нюанс... Такие фильмы о "селе и религии" нам определенно нравятся.

Общая оценка – 9 из 10 баллов.

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Марина Григоренко