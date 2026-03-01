Март 2026 года в Украине ожидается переменчивым, с частыми перепадами температур.

Началась долгожданная весна, и многие украинцы уже соскучились по теплу и солнечному свету. Однако синоптики предупреждают - погода в марте 2026 года ещё покажет капризы. Месяц начнется с приятного потепления, но уже в 9-13 числах по всей Украине снова ударят морозы. Лишь в последние недели марта солнце снова пригреет землю.

Мы подготовили прогноз погоды на март в крупнейших городах Украины и рассказали, когда украинцам ждать настоящего потепления.

Погода Киев

Как сообщает погодный сайт Wisemeteo, киевляне в начале весны редко будут видеть солнце. В Киеве погода в марте будет очень пасмурной - вся вторая половина месяца будет со сплошной облачностью. С 1 по 8 число ожидается небольшое потепление, но до 15 марта температура вновь снизится. Однако с 27 числа поднимется до +20° и даже выше.

Погода Львов

Во Львове погода в марте 2026 будет довольно солнечной и без серьезных заморозков. Лишь с 6 по 15 число температура незначительно снизится. Также в середине месяца ожидаются частые осадки, но с 23 числа дни будут сухими и теплыми.

Погода Днепр

В Днепре март начнется с потепления, но 6 числа температура вновь снизится, и поднимется лишь к 13 марта. Также периоды с 11 по 16 и с 22 по 26 число будут дождливыми. В целом ожидается, что погода на март 2026 для днепрян будет контрастной, с частой сменой солнечных и пасмурных дней.

Погода Харьков

В отличие от других регионов, харьковчане не сразу почувствуют начало весны. Вплоть до 23 числа температура воздуха будет не сильно отличаться от февральской. К тому же возможны снегопады. Лишь в самом конце месяца наступит долгожданное тепло. Поэтому погода на месяц в Харькове прогнозируется довольно холодной.

Погода Одесса

Погода в Украине начнется с потепления, и Одесса не будет исключением. Весь март будет достаточно комфортным и без "минусовых" температур. Снег окончательно растает, но 7, 10, 13, 23, 24, 28, 30 и 31 числа ожидаются дожди. В большинство дней небо будет ясным или немного облачным.

