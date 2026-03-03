3 марта отмечается несколько интересных международных праздников.

Третий день марта - это не только начало долгожданной весны, когда просыпается и буйствует природа. Сегодня также есть несколько поводов для празднования. К примеру, в мире в праздник 3 марта поздравляют мастеров писательского ремесла, а в православных храмах вспоминают житие трех христианских мучеников.

Видео дня

Какой сегодня праздник в мире

3 марта ежегодно проводится Международный день дикой природы, установленный с целью повысить знания общества об окружающем мире. Разумеется, нет лучшего способа провести эту дату, чем прогуляться за городом или отправиться в поход. Также можно посмотреть документальный фильм или познавательное видео на природную тему.

Также есть профессиональный праздник - Всемирный день писателя, посвященный всем мастерам слова. В честь события люди делятся интересными фактами о любимых авторах, а также поздравляют знакомых из писательской сферы.

Есть еще некоторые праздники сегодня, что имеют международный масштаб - это День слуха, День ирландского виски, Фестиваль фонариков.

Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране не отмечается праздник сегодня, поэтому это обыкновенный вторник. Однако обилие всемирных торжеств и народных обычаев этой даты не даст украинцам заскучать.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю в православии вспоминают трех мучеников - братьев Евтропия, Клеоника и их друга Василиска. Их казнили язычники во времена гонений на христиан. В старом стиле 3 марта посвящалось святому Агапиту Синадскому.

Понимание того, какой сегодня церковный праздник, важно для верующих, что хотят помолиться мученикам об укреплении веры, помощи в преодолении проблем и прощении грехов.

Кроме того, 3 марта 2026 года также есть иудейский праздник Пурим, который отмечается большими гуляниями и фестивалями.

Какой сегодня праздник в народе

Давние приметы советуют следить за небом и ветром, чтобы предсказать погоду:

если небо ясное, то в марте солнце пригреет;

дует мощный холодный ветер - к прохладному месяцу;

если дороги покрылись грязью и стали не проездными, то весна будет теплой и бурной;

дрозды начали петь - заморозков больше не будет.

В народный праздник сегодня в Украине было принято высматривать овсянку - небольшую желтую птичку со звонким голосом. Считалось, что человек, который увидит такого пернатого, будет счастлив весь год. А хозяйки лепили и выпекали коржики в форме птиц, пытаясь таким образом поторопить весну.

Еще полагается совершать добрые дела и жертвовать милостыню. Такие поступки, согласно народным верованиям, вернутся к человеку вдвойне. Также есть ритуал для крепкого здоровья и омоложения - девушкам нужно умыться из колодца или источника.

Что нельзя делать сегодня

Наши предки говорили, что в начале весны не стоит далеко заходить в лес - повышается шанс встретить агрессивных зверей в период весеннего гона. Также неудачный сегодня праздник для рыбалки. Есть и пара церковных запретов - нельзя нарушать Великий пост, пить спиртное и отказывать в помощи родным.

Вас также могут заинтересовать новости: