Третий день марта - это не только начало долгожданной весны, когда просыпается и буйствует природа. Сегодня также есть несколько поводов для празднования. К примеру, в мире в праздник 3 марта поздравляют мастеров писательского ремесла, а в православных храмах вспоминают житие трех христианских мучеников.
- Какой сегодня праздник в мире
- Какой сегодня праздник в Украине
- Какой сегодня праздник церковный
- Какой сегодня праздник в народе
- Что нельзя делать сегодня
Какой сегодня праздник в мире
3 марта ежегодно проводится Международный день дикой природы, установленный с целью повысить знания общества об окружающем мире. Разумеется, нет лучшего способа провести эту дату, чем прогуляться за городом или отправиться в поход. Также можно посмотреть документальный фильм или познавательное видео на природную тему.
Также есть профессиональный праздник - Всемирный день писателя, посвященный всем мастерам слова. В честь события люди делятся интересными фактами о любимых авторах, а также поздравляют знакомых из писательской сферы.
Есть еще некоторые праздники сегодня, что имеют международный масштаб - это День слуха, День ирландского виски, Фестиваль фонариков.
Какой сегодня праздник в Украине
В нашей стране не отмечается праздник сегодня, поэтому это обыкновенный вторник. Однако обилие всемирных торжеств и народных обычаев этой даты не даст украинцам заскучать.
Какой сегодня праздник церковный
По новому стилю в православии вспоминают трех мучеников - братьев Евтропия, Клеоника и их друга Василиска. Их казнили язычники во времена гонений на христиан. В старом стиле 3 марта посвящалось святому Агапиту Синадскому.
Понимание того, какой сегодня церковный праздник, важно для верующих, что хотят помолиться мученикам об укреплении веры, помощи в преодолении проблем и прощении грехов.
Кроме того, 3 марта 2026 года также есть иудейский праздник Пурим, который отмечается большими гуляниями и фестивалями.
Какой сегодня праздник в народе
Давние приметы советуют следить за небом и ветром, чтобы предсказать погоду:
- если небо ясное, то в марте солнце пригреет;
- дует мощный холодный ветер - к прохладному месяцу;
- если дороги покрылись грязью и стали не проездными, то весна будет теплой и бурной;
- дрозды начали петь - заморозков больше не будет.
В народный праздник сегодня в Украине было принято высматривать овсянку - небольшую желтую птичку со звонким голосом. Считалось, что человек, который увидит такого пернатого, будет счастлив весь год. А хозяйки лепили и выпекали коржики в форме птиц, пытаясь таким образом поторопить весну.
Еще полагается совершать добрые дела и жертвовать милостыню. Такие поступки, согласно народным верованиям, вернутся к человеку вдвойне. Также есть ритуал для крепкого здоровья и омоложения - девушкам нужно умыться из колодца или источника.
Что нельзя делать сегодня
Наши предки говорили, что в начале весны не стоит далеко заходить в лес - повышается шанс встретить агрессивных зверей в период весеннего гона. Также неудачный сегодня праздник для рыбалки. Есть и пара церковных запретов - нельзя нарушать Великий пост, пить спиртное и отказывать в помощи родным.