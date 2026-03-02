'Мы не знаем жизни без войны': Культурные силы выпустили клип о детстве в укрытиях

Песню исполнила маленькая Анна-Мария Гульченко.

Культурные силы представили новый трек "Прифронтове дитинство" - трогательную песню о детях, для которых война стала единственной известной реальностью. Они не знают другой жизни, но продолжают играть, мечтать и жить - даже в самых сложных условиях.

Песню исполнила семилетняя Анна-Мария Гульченко - обычная девочка, которой, как и тысячам детей в Украине, приходится проводить свое детство среди войны. Эта глубокая и эмоциональная песня напоминает о силе детской души, способной находить радость даже в самые мрачные времена.

"Когда я пою эту песню, я рассказываю о себе и моих друзьях. Мы не знаем жизни без войны, но все равно играем, смеемся и мечтаем. Иногда страшно, но мы верим: пока мы вместе, все будет хорошо. Эта песня - о нашей жизни, о том, что мы сильнее, чем кажется", - объяснила Анна-Мария.

В Культурных силах отмечают, что дети, родившиеся во время войны, не знают другой реальности. Для них это и есть норма - но в то же время в этих условиях живет детство, где есть место игре, смеху и маленьким радостям.

В клипе укрытие превращается в маленький остров детства - место, где девочка может на мгновение забыть о войне и просто быть собой. Среди стен, защищающих от взрывов, она играет с игрушками, рисует, фантазирует - как будто ничего не происходит за их пределами. Это не просто помещение, а символ безопасности, где война не имеет власти над ее воображением.

За дверью укрытия - разрушение, сирены, опасность. Но внутри девочка чувствует свободу: играя с куклами или читая книгу, она создает собственную реальность, где живет детство, скрытое от внешнего хаоса. Убежище становится ее личной вселенной, где даже в самые темные времена остается место для смеха, мечтаний и детской наивности. Это напоминание, что война не способна сломить детскую душу.

Справка: Культурные силы - платформа, которая объединяет военнослужащих творческих профессий, культурных деятелей, аналитиков и волонтеров. Она развивает воинскую культуру, усиливает морально-психологическую поддержку военных, внедряет культурную дипломатию и информационное сопротивление через инструменты культуры.

В платформу входят проекты: "Культурный десант", "Книга на фронт", "Фронтовая студия", "Оркестр 59", "РадиоПехота" и другие. Ежемесячно артисты Культурных сил проводят около 200 выступлений в фронтовой зоне, а также передают бойцам примерно 1200 книг.

В 2025 году Культурные силы спродюсировали и выпустили 49 песен, созданных военнослужащими, провели несколько коммуникационных кампаний для Сил обороны, в частности кампанию "Украина стоит, потому что стоит пехота", которая получила престижную награду Effie Awards и обеспечила охват аудитории в 12 млн контактов.

