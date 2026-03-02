Вышел первый трейлер 'Очень страшного кино 6': какие фильмы в нем высмеяли (видео)

Мировая премьера запланирована на 12 июня.

Студия Paramount Pictures представила первый трейлер комедии "Очень страшное кино 6", которая станет возвращением культовой пародийной франшизы после 13-летней паузы.

Как пишет Variety, главной сенсацией стало воссоединение братьев Уэйнсов: Марлона ("Очень страшное кино"), Шона ("Белые ципочки") и Кинена ("Не грози южному централу..."). Впервые за 18 лет они вместе работают над новой частью как сценаристы и продюсеры.

В трейлере авторы высмеивают современные хоррор-хиты, в частности фильмы "Грешники", "Оружие", "Субстанция" и сериал "Венздей". Также в кадре появляются пародии на фильмы "Крик 6", "Меган", "Ловушка", "Улыбайся", "Ужасающий" и "Долгоногий".

Видео дня

К своим ролям вернулись звезды франшизы: Анна Фарис ("Диктатор"), Реджина Холл ("Битва за битвой"), Локлин Манро ("Ночь в Роксбери"), Дэйв Шеридан ("Прогулка с мертвецами"), Джон Абрахамс ("Дом восковых фигур"), Чери Отери ("Одноклассники 2") и Крис Эллиотт ("Шиттс Крик").

Оригинальное "Очень страшное кино", вышедшее в 2000 году, стало одним из самых кассовых комедийных хорроров с рейтингом R и положило начало одной из самых успешных пародийных франшиз в кино.

Напомним, недавно стало известно, что Леонардо ДиКаприо и Кристиан Бэйл вместе сыграют в фильме "Схватка 2", который станет продолжением культового триллера 1995 года.

Вас также могут заинтересовать новости: