В сети не верят глазам: блогер заявил, что это он появился вместо Керри в Париже (фото)

В это трудно поверить, ведь актер со сцены признавался в любви своим родным.

Известный визажист и драг-артист Алексис Стоун намекнул, что это он появился вместо актера Джима Керри на недавней церемонии Cesar Film Awards 2026 в Париже.

Парень опубликовал в своем Instagram-аккаунте фото комика с красной дорожки и добавил интригующую подпись: "Алексис Стоун в роли Джима Керри в Париже". К посту он прикрепил фотографию, на которой можно увидеть маску, зубы и парик, напоминающие новый образ звезды фильмов "Маска".

Заявление сразу вызвало бурю реакций: часть пользователей поверила в перевоплощение, часть - назвала заявление обычным хайпом или даже обманом, а другие ждут от автора видеодоказательств. Некоторые комментаторы предположили, что фото маски могло быть сгенерировано искусственным интеллектом. В комментариях даже появилась известная актриса и модель Меган Фокс.

"Я не могу больше выдерживать стресс, мне нужно знать, правда ли это", - написала она.

Алексис Стоун известен своими гиперреалистичными перевоплощениями в знаменитостей. Ранее он поражал образами актрисы Гленн Клоуз, журналистки Анны Винтур, певицы Ланы Дель Рей, модельера Донателлы Версаче и актера Джека Николсона.

Напомним, в сети продолжают обсуждать новый образ актера Джима Керри, который поразил фанатов на 51-й церемонии вручения премии César Awards в Париже. Часть пользователей сети предполагают, что он сделал ряд пластических операций, которые его изменили, а часть - строят теории, что это вообще якобы был не он.

