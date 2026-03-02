Третья мировая уже рядом? Мистические предсказания Ванги и Нострадамуса на 2026 год

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке заставила мир вспомнить о пугающих предсказаниях знаменитых мистиков.

Ближний Восток в огне после того, как Израиль и Соединенные Штаты нанесли совместные удары по Ирану. Тегеран ответил нанесением ударов по ОАЭ, Бахрейну, Саудовской Аравии и Катару. Последний конфликт возобновил опасения, что это может быть началом Третьей мировой войны. Болгарская мистик Баба Ванга, судя по всему, предупреждала, что 2026 год может стать свидетелем глобальной войны.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Слепая ясновидящая видела во сне видения, которые стали основой приписываемых ей пророчеств. Считается, что одно из них касается войны, которая начнется на востоке и распространится на Запад, пишет Wion. Ближний Восток находится в тисках крупного конфликта, который может привести к новым потрясениям. Поскольку Иран, Израиль и США вовлечены в конфликт, люди не могут не задаваться вопросом, не сбывается ли пророчество Баби Ванги.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ударов по Ирану. "Запад" разделился на два лагеря после совместных военных ударов по иранскому режиму. В то время как США называют это необходимой превентивной мерой, многие европейские союзники обеспокоены тем, что отсутствие координации создает риск более широкой региональной войны.

Предсказания Нострадамуса и изменение мирового порядка

Некоторые последователи Баби Ванги считают, что мистик также говорила о войне, которая начнется в Европе и приведет к значительному сокращению населения. Трамп заявил, что конфликт между Ираном и США может продлиться как минимум четыре недели. Это может привести к вовлечению других стран, тем более что Иран также атакует страны, в которых расположены военные базы США.

Говорят, что французский ясновидящий Нострадамус также предсказал великую войну в 2026 году. Один из отрывков из его книги гласит: "Семь месяцев великая война, люди погибли из-за зла / Руан, Эврё, Король не подведет". Это пророчество также связывают с конфликтом между США, Израилем и Ираном.

Если нынешняя ситуация взорвется, она может продолжаться месяцами.

Другие пророчества Баби Ванги на 2026 год включают изменение мировой динамики вследствие крупного мирового конфликта. Сообщается, что она предвидела возвышение кремлевского диктатора Владимира Путина как мирового лидера после краха Запада. Хотя полномасштабная война в Украине до сих пор продолжается.

Нострадамус также писал: "Поднимется великий рой пчел… ночью засада…". Это пророчество связывают с Трампом и Путиным, намекая на то, что оба одержат крупные победы в 2026 году. Однако другое пророчество касается нового мирового лидера. "Падут тени, но поднимется человек света. И звезды будут направлять тех, кто заглянет внутрь", – писал он.

Ранее УНИАН сообщал про мрачные предсказания Нострадамуса на 2026 год.

