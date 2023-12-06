Сумел ли Шаламе сравняться с Уайлдером и Деппом: обзор фильма "Вонка"

С 6 декабря 2023 года в украинских кинотеатрах стартовали показы семейного фэнтези "Вонка", рассказывающего о молодых годах эксцентричного владельца шоколадной фабрики. Каким же получился Вилли Вонка в исполнении Тимоти Шаламе, читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН делится впечатлениями о фильме "Вонка" (Wonka).

Немного предыстории

Вилли Вонка, вероятно, является одним из самых известных персонажей, придуманных британским детским писателем Роальдом Далем. Эксцентричный владелец шоколадной фабрики впервые появился в его романе "Чарли и шоколадная фабрика" 1964 года, а затем еще раз в его продолжении "Чарли и большой стеклянный лифт" 1972 года.

Первая экранизация оригинального романа была снята уже в 1971 году – тогда образ Вилли Вонки воплотил американский актер Джин Уайлдер, для которого это была одна из самых знаковых ролей в карьере. Персонаж с самого начала пользовался огромной популярностью, а позже превратился в мем "Снисходительный Вилли Вонка", который все вы хорошо знаете.

Вторую экранизацию романа "Чарли и шоколадная фабрика" в 2005 году представил Тим Бертон, выбрав на главную роль своего давнего фаворита – Джонни Деппа. Образ, воплощенный актером, получил одобрение как среди критиков, так и зрителей, а также вернул интерес к персонажу, поэтому его возвращение на экраны было вопросом времени.

В 2016 году кинокомпания Warner Bros. Pictures приобрела права на образ Вилли Вонки и сразу начала разработку нового проекта. Еще с 2018 году ходили слухи, что снимать фильм доверят британскому режиссеру Полу Кингу, который до этого снял две части "Приключений Паддингтона" (2014 и 2017 годы), а также был режиссером сюрреалистического комедийного сериала "Майти Буш", выходившего в 2004-2007 годах. В 2021 году он был назначен режиссером "Вонки" официально.

О чем новый фильм

В новом фильме авторы решили полностью сосредоточиться на персонаже Вонки, поэтому за основу взяли не второй роман Даля о Чарли Бакете, а придумали сюжет самостоятельно – у писателя не было отдельного романа о происхождении Вилли Вонки.

В начале фильма молодой Вилли Вонка прибывает в неназванный городок, который напоминает то ли Рим, то ли Лондон, то ли еще что-то. Юноша имеет мечту – открыть свой магазин шоколада, и не простого, а самого вкусного в мире. Впрочем, герой очень быстро обжигается, соприкоснувшись со суровой реальностью – на пути к воплощению мечты ему постоянно мешают зловещий шоколадный картель, коррумпированные полицейские и церковники, коварные мошенники и даже прачечное рабство.

Впрочем, встречает Вонка на своем пути и хороших людей – помогая друг другу, каждый из них получает шанс воплотить собственную мечту. Одновременно зрители узнают, как Вонка впервые познакомился с умпа-лумпами.

Кто в главных ролях

На стадии разработки фильма называлось несколько актеров, которых рассматривали на роль нового Вилли Вонки – в шорт-лист студии вошли Дональд Гловер, Райан Гослинг, Эзра Миллер и Том Холланд. Впрочем, в итоге ни один из них не получил роль. Зато в мае 2021 года стало известно, что Вонку сыграет звездный Тимоти Шаламе ("Назови меня своим именем", "Леди-Берд", "Король", "Французский вестник", "Дюна", "Не смотрите в гору"). Тогда же стало известно, что в фильме будет несколько музыкальных номеров.

Интересный факт: и Уайлдер, и Депп были номинированы на "Золотой глобус" за роль Вилли Вонки. Удастся ли Шаламе повторить их достижение – покажет время. Единственное, что можем сказать уже сейчас – Вонка в исполнении Шаламе выдался совершенно не таким, каким привыкли видеть его зрители в предыдущих экранизациях. Здесь он – полный надежды и открытый к другим юноша, а не чудаковатый маниакальный отшельник, живущий лишь в окружении умпа-лумп. Интересно было бы посмотреть, что же случилось с Вонкой в течение тех нескольких десятков лет, что он так изменился.

Первые же отзывы об актерской игре Шаламе смешанные – если одни критики в восторге от его перформанса, называя его Вонку милым и харизматичным (и мы с этим полностью согласны), то другие критикуют его вокальные выступления, якобы актер немного недотягивает в пении. Впрочем, украинский зритель этого не узнает, ведь, к сожалению, под наш прокат все песни решили продублировать.

Кто еще сыграл в фильме? Традиционно для своих фильмов Пол Кинг собрал колоритный актерский состав, каким-то чудом убедив довольно серьезных актеров изобразить весьма карикатурных персонажей.

Оскароносная Оливия Колман ("Лобстер", "Фаворитка", "Отец") сыграла роль коварной владелицы прачечной, которая обманом фактически поработила наивного Вонку. Киген-Майкл Ки ("Парки и зоны отдыха", "Фарго") воплотил образ одержимого шоколадом коррумпированного шефа полиции, Роуэн Аткинсон ("Мистер Бин", "Джонни Инглиш") – греховного священника, а Хью Грант ("Дневник Бриджит Джонс", "Реальная любовь", "Подземелья и драконы") сыграл умпа-лумпу.

В то же время Кинг перетащил в "Вонку" нескольких актеров, с которыми он уже работал в "Приключениях Паддингтона" – Салли Хокинс сыграла роль матери Вонки, Том Дэвис – сообщника героини Колман, а Мэтт Лукас – одного из членов шоколадного картеля. Также одну из ролей в фильме исполнил американский комик Рич Фулчер, с которым Кинг вместе работал над сериалом "Майти Буш".

Кроме того, в фильме сыграли звезда первого сезона "Белого лотоса" Наташа Ротвел и Рахи Такрар, которую наш зритель мог видеть в сериале "Половое воспитание" – их героини вместе с персонажем Фулчера помогали Вонке пройти через все испытания на пути к мечте.

Реакция на фильм

Премьера фильма состоялась 28 ноября 2023 года в Лондоне, и первые реакции критиков у него скорее положительные.

Так, сейчас на IMDb у "Вонки" 7,9 баллов из 10.

Между тем, на Rotten Tomatoes он получил 84% одобрения от критиков. Консенсус веб-сайта таков: "С режиссером Полом Кингом во главе и несколькими мощными новыми песнями, тепло-старомодный Вонка придает классическому персонажу подходящий сладкий оттенок, оставляя место для более темных оттенков исходного материала".

"Это глуповатый и веселый фильм для всей семьи с цепляющей музыкой и потрясающим дизайном, даже если он теряет некоторые фишки, изобретенные своими предшественниками", – также свидетельствуют отзывы на сайте.

В то же время на Metacritic киноэксперты дали ему 67 баллов из 100, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Наш вердикт

Если вы остро нуждаетесь в том, чтобы посмотреть что-то позитивное и вдохновляющее в эти трудные времена, "Вонка" – именно то, что нужно. Это отличный рождественский фильм для всей семьи – местами глуповатый, местами наивный, но очень добрый.

Яркую картинку, скорее напоминающую театральные декорации, прекрасно дополняют песни, которые специально для фильма написал солист британской поп-рок-группы The Divine Comedy Нил Хэннон (если вы знакомы с его творчеством, то примерно можете представить саунд).

Да, сюжет у фильма простенький, а некоторые персонажи уж слишком карикатурные и одновременно примитивные, но даже эти шутки заставят вас по-доброму улыбнуться и выйти после сеанса из кинотеатра в хорошем настроении.

С другой стороны, фильм хоть и рассчитан на семейную аудиторию, в нем порой весьма остроумно высмеиваются изъяны "взрослого" общества. Этакий социальный подтекст.

Ну и традиционно мы немного поноем из-за озвучки. Со всем уважением к актерам украинского дубляжа, все же хотелось бы послушать, как на самом деле поет Тимоти Шаламе (а еще больше нас огорчает тот факт, что мы не услышим, как Хью Грант поет песенку умпа-лумпы).

Вообще, традиция переводить песни в мюзиклах на украинский язык – дело на любителя, и очень жаль, что альтернативных сеансов с оригинальной дорожкой у нас очень мало. К тому же, обычно они стартуют через неделю-две после дублированного релиза, когда уже большинство успевает посмотреть фильм в дубляже.

Общая оценка – 7,5 из 10 баллов.

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Марина Григоренко