Рассказываем, что можно подарить на 8 Марта, чтобы угодить самым близким женщинам.

8 Марта - не просто праздник весны, а повод сказать самые важные слова женщинам, которых мы любим. Маме, бабушке, сестре, подруге или жене, свекрови или теще - каждой хочется услышать, как они нам дороги и получить в подарок хотя бы небольшой презент, как знак внимания и заботы.

Мы собрали идеи, которые помогут определиться, что подарить женщине на 8 Марта, чтобы им запомнился этот день и подарил искренние эмоции.

Что можно подарить маме на 8 Марта или жене

Мама - это человек, который всегда заботится о нас, независимо от того, в каком мы возрасте. Жена - считай, вторая мама. И в женский день хочется подарить им что-то, что сделает их жизнь уютнее и приятнее. Выбирая подарок, стоит ориентироваться на характер, привычки и предпочтения женщин.

Вот несколько идей, что подарить на 8 Марта маме или жене:

шарф или платок из натурального шелка или кашемира - шелк добавит образу красивый акцент и элегантность, а мягкий кашемир согреет в прохладные весенние дни и будет напоминать о вашей заботе;

аромадиффузор с эфирными маслами - создаст в доме атмосферу уюта и спокойствия, а ароматы лаванды, ванили или цитрусовых помогут расслабиться после буднего дня;

сертификат в салон красоты, SPA или на массаж - подарите время для себя, даже пару часов такого отдыха помогут восстановить силы и поднять настроение;

фотокнигу с семейными снимками - трогательный подарок, который вызовет искренние эмоции и станет настоящей семейной реликвией;

электрочайник с регулировкой температуры - практичный подарок для тех, кто любит хороший чай или кофе, для которых важна правильная температура;

набор элитного чая или кофе - для тех, кто любит начинать с аромата любимого напитка.

Беспроигрышная классика - красивый букет цветов с доставкой, который напомнит женщине раз, как она важна и любима.

Что подарить бабушке на 8 Марта

Для бабушки особенно важны тепло, внимание и забота и будут кстати подарки, которые облегчат ей жизнь. Это может быть:

мягкий плед или теплый палантин - будут согревать холодными вечерами во время чтения или просмотра любимых передач;

фоторамка с семейным снимком - безусловно, займет почетное место в доме;

набор травяного чая или набор варенья, меда, специй - полезный и вкусный подарок;

уютные тапочки или носки с подогревом - практичный подарок для комфорта дома, особенно в прохладные весенние деньки;

книга по интересам или мемуары - помогает проводить время с удовольствием, погружаясь в увлекательные истории или полезные знания;

садовые принадлежности или цветок в горшке - для тех бабушек, которые любят ухаживать за садом или комнатными растениями.

Если хочется порадовать чем-то вкусным, соберите бабушке корзину с фруктами или сладостями - простой, но душевный знак внимания.

Что подарить подруге на 8 Марта или сестре

Лучшая подруга и сестра - это люди, с которыми делишь радости и секреты, поэтому подарок должен быть личным и душевным. Он может быть как практичным, так и веселым:

аромасвечи, набор для домашнего SPA или красивая пижама – чтобы создать неповторимую атмосферу отдыха;

интересная книга по теме - поможет вдохновиться;

интересная чашка или термостакан - практичный и красивый подарок для дома, учебы или работы;

набор для творчества (рисование, вязание, скрапбукинг) - поможет расслабиться, развивает творческие навыки;

набор косметики или средств по уходу, набор для маникюра - никогда не будет лишним, проверено;

стильная сумка или рюкзак, кошелек или ремень - практичный аксессуар, который подчеркнет стиль и вкус.

Можно выбрать и эмоциональный подарок - например, вместе пойти на мастер-класс, на концерт или в кино. Если хочется чего-то более личного - можно подготовить небольшой бокс с ее любимыми сладостями, свечами и милыми мелочами.

Что подарить свекрови на 8 Марта или теще

Свекровь и теща - важные члены семьи, и подарок для них должен быть одновременно красивым и универсальным. Сделайте день этих женщин особенным, проявить внимание и заботу даже в мелочах. Что можно подарить:

качественный текстиль для дома - это может быть скатерть, набор полотенец или декоративные подушки, которые подарят дому уют;

стильная шкатулка для украшений - это и красиво, и практично;

красивая ваза или предмет декора - украсит интерьер и будет напоминать о вашем внимании;

практичная техника для кухни - это может быть блендер, тот же чайник или хлебопечка - вспомните, что хотела ваша теща или свекровь;

сертификат в магазин товаров для дома - это хороший вариант подарка, если вы боитесь не угадать;

элегантное украшение (кольцо, подвеска) - небольшой, но очень стильный подарок.

И опять-таки - универсальным подарком может стать букет цветов и конфеты с доставкой, который создаст праздничное настроение с самого утра. Этот подарок точно запомнится.

