'Лида за обе щеки наминала': Салем поделился простым рецептом намазки

Ресторатор уверяет, что это очень вкусно.

Украинский ресторатор, ведущий и военнослужащий Даниэль Салем поделился со своими подписчиками рецептом вкусной намазки для сэндвичей.

Он опубликовал в своем Instagram-блоге видео, где они с певицей и ведущей Lida Lee лакомятся сэндвичами с такой намазкой. Для приготовления Салем использовал горох, кукурузу, лимон, чесночный соус и перец чили. По желанию в рецепт также можно добавить тунец.

"Лида за обе щеки наминала", - в шутку написал Даниэль.

Напомним, слухи о возможном романе между Lida Lee и Даниэлем Салемом обсуждались в сети долгое время, однако ведущие не подтверждали отношения.

Все изменилось в декабре 2025 года, когда Lida Lee официально подтвердила свои отношения с Даниэлем Салемом. Вместо привычного интервью или заявления артистка выпустила собственную песню "Схожі" и разместила клип, где они с Салемом появились вместе. Артистка написала, что они "больше не друзья", фактически подтвердив романтический характер их отношений.

После этого пара перестала скрывать свои отношения. Они проводят время вместе в публичном и частном форматах и делятся совместными фотографиями и видео.

