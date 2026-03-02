Сумская публично обратилась к их с Борисюком дочери (фото)

Сегодня девушка празднует день рождения.

Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская публично поздравила с днем рождения их с актером театра и кино Виталием Борисюком дочь.

В понедельник, 2 марта, Анне Борисюк исполняется 24 года. Ее мама опубликовала в своем Instagram-блоге серию фотографий, на которых девушка показана маленькой и уже взрослой в окружении своих близких. Снимки она подписала теплыми пожеланиями:

"Доченька, с днем рождения, наша родная Аннушка! Веры в себя при любых обстоятельствах! Цени каждый миг жизни!".

Подписчики актрисы в комментариях присоединились к поздравлениям Анны, пожелав девушке только счастливой жизни:

"Поздравляем именинницу Аннусю и всю вашу семью! Будьте счастливы и всегда такими сияющими вместе".

"Поздравляю с очаровательным днем рождения! Желаю счастья и радости всей семье!".

"Счастливой судьбы, крепкого здоровья, исполнения всех мечтаний и успехов имениннице! Красавица невероятная! С днем рождения!".

"С именинницей вас! Пусть все мечты и планы на жизнь сбываются! Здоровья крепкого, мирного неба и счастья без границ!".

Напомним, 27 февраля Ольга Сумская показала архивные фотографии своей мамы - заслуженной артистки УССР Анны Опанасенко-Сумской. Актриса ушла из жизни еще в начале полномасштабной войны с Российской Федерацией.

