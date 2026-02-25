Этот способ поможет получить изысканные макароны, как в ресторане.

Давний лайфхак советует при приготовлении макаронных изделий добавить к ним масло - такой шаг по задумке должен предотвратить их превращение в неаппетитную клейкую массу. Как варить макароны, чтобы они не слиплись, вы могли слышать от знакомых или блогеров. На самом деле этот метод не самый эффективный. Есть другой способ приготовления пасты, которому обучают студентов кулинарных школ.

Как правильно варить макароны

Ради справедливости стоит отметить, что добавление растительного масла в пасту практикуется многими поварами и действительно работает. Такой прием даже советует применять знаменитый шеф Гордон Рамзи. Во время варки макароны выделяют много крахмала, из-за чего становятся липкими. Жир помогает разделить их.

Однако есть и другое мнение. О методе приготовления спагетти, который применяется в кулинарных школах, рассказало издание Express. Как оказалось, при готовке совсем не обязательно использовать масло. Альтернативный способ того, как варить макароны, получается не хуже.

Видео дня

По словам опытных кулинаров, воду достаточно лишь хорошо посолить. Перед тем, как варить макароны в кастрюле, всыпьте около 1 неполной чайной ложки соли на 1 литр жидкости. При этом идеальное соотношение воды и макарон - 1 литр к 100 граммам изделий. Для приготовления лучше выбрать большую емкость, поскольку в тесной паста больше слипается.

Доведите соленую воду до кипения и добавьте спагетти. Посчитайте, сколько варить макароны (обычно это указывается на упаковке), и от этого времени отнимите 2 минуты. Именно столько варится паста аль денте - золотой стандарт в ресторанах. Такие спагетти мягкие снаружи, но слегка твердые внутри, что считается идеальным балансом. К тому же если их протушить в соусе, то изделия как раз дойдут до готовности, а не переварятся.

Готовые макароны после варки в соленой воде хорошо пропитаются солью и получатся очень вкусными. Слейте с них воду, но не промывайте. Сразу подавайте к столу или по желанию переложите в сковороду с соусом и тушите несколько минут.

При этом жидкость после спагетти опытные кулинары советуют не выливать в раковину. Она содержит много крахмала - натурального загустителя. Такую воду можно добавлять в домашний соус для пасты, чтобы стал гуще, или варить на ней наваристый суп.

Если вы все же предпочитаете "старинный" способ с добавлением масла, то и это не будет ошибкой. К примеру, Гордон Рамзи советует добавлять в воду соль и ложку оливкового масла перед тем, как сварить макароны. Затем он готовит пасту до состояния аль денте. А при подаче дополнительно солит изделия и приправляет еще каплей масла.

Вас также могут заинтересовать новости: