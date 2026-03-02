'Как же вам идет': беременная Харлан умилила сеть новыми фото

Спортсменка скоро родит первенца.

Известная украинская фехтовальщица и олимпийская чемпионка Ольга Харлан, которая ждет первенца, умилила новыми фото с округлым животиком.

Спортсменка опубликовала серию черно-белых снимков в своем Instagram. На них будущая мама позирует в черном платье, которое подчеркивает фигуру.

"Это самое удивительное и одновременно волнующее время в моей жизни", - подписала кадры Харлан.

Реакция сети

Подписчики спортсменки засыпали ее комплиментами в комментариях:

"Какая вы красивая, Оля"

"Невероятная! Особенно очаровательный период"

"Как же вам идет! Расцвели!"

"Пусть все будет хорошо. Скорой встречи с лучшим человеком".

К слову, в 2024 году Ольга обручилась со своим возлюбленным - итальянским саблистом Луиджи Самеле. Известно, что спортсмен сделал предложение украинке на берегу океана в США. Однако пока официально пара не сыграла свадьбу. Сейчас они готовятся к рождению общего ребенка.

Напомним, ранее Ольга Харлан призналась, от чего отказалась на период беременности и показала свои ежедневные тренировки.

