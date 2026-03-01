Певица MamaRika не может выехать из Дубая из-за атаки Ирана: 'Мы тупо застряли'

Артистка ранее приехала туда на отдых с сыном.

Популярная украинская певица MamaRika, которая оказалась вместе с 4-летним сыном в Объединенных Арабских Эмиратах прямо в разгар войны, вышла на связь с подписчиками.

В своем Instagram исполнительница хитов "Люби себе" и "Одне питання" написала, что пока не может вернуться домой из Дубая. Также она рассказала о ситуации в городе.

"Народ, мы тупо застряли в Дубае. Всю ночь были взрывы - это просто п*зд*ц. Сейчас нет времени и возможности что-то объяснять. Спасибо всем за поддержку", - написала MamaRika и показала фото с чемоданами.

К слову, вчера, 28 февраля, США и Израиль нанесли массированные удары по территории Ирана. По данным СМИ, американские войска в течение 12 часов нанесли почти 900 ударов. В ответ Иран начал атаковать Израиль и военные базы США в соседних странах. Впоследствии стало известно, что иранский дрон-камикадзе типа Shahed попал в здание международного аэропорта Дубая (DXB). Само здание получило незначительные повреждения, однако есть пострадавшие среди людей - травмы получили четверо сотрудников. Им была оказана неотложная медицинская помощь.

