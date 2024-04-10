Жутко реалистичный вымысел: обзор дистопии "Восстание Штатов" от Алекса Гарленда

УНИАН делится впечатлениями об одном из самых громких фильмов этого года, который уже с завтрашнего дня можно будет посмотреть в кинотеатрах Украины.

11 апреля 2024 года в украинский прокат выходит дистопичный военный боевик "Восстание Штатов" (Civil War). Какой получилась новая работа культового британского режиссера Алекса Гарленда, читайте в обзоре УНИАН.

О режиссере

Британец Алекс Гарленд начинал свой творческий путь как писатель. Сначала писать он начинал "для удовольствия", однако его первый роман "Пляж", вдохновленный его собственным опытом путешествий с рюкзаком, неожиданно стал настоящим хитом сразу после выпуска в 1996 году. Молодой писатель за свой дебютный роман получил признание и награды, а уже популярный на тот момент режиссер Дэнни Бойл взялся его экранизировать в 2000 году – с Леонардо ДиКаприо в главной роли.

Далее Гарленд написал еще два романа – "Тесеракт" (2000) и "Кома" (2004), причем после выхода первого из них он уже начал задумываться над тем, чтобы сменить профиль работы на написание сценариев к фильмам, потому что карьера типичного писателя казалась ему скучной и ограничивающей.

Как сценарист он дебютировал в 2002 году, написав сюжет зомби-хоррора "28 дней спустя" уже упомянутого выше Дэнни Бойла. Для него же он написал и свой следующий сценарий – к научно-фантастическому фильму "Пекло" (2007). Кроме того, он написал сценарии к антиутопии "Никогда не отпускай меня" (2010) и постапокалиптическому боевику "Судья Дредд" (2012).

Как режиссер Гарленддебютировал в 2014 году с научно-фантастическим фильмом "Ex Machina" с Оскаром Айзеком, Домналлом Глисоном и Алисией Викандер в главных ролях. Лента была положительно воспринята критиками и зрителями, а также получила ряд престижных наград и номинаций, в том числе завоевав "Оскар" за лучшие визуальные эффекты. Сам Гарленд был номинирован на эту престижную награду как автор лучшего оригинального сценария. Собственно, именно с этого фильма стало понятно, что работы Гарленда отличаются невероятно красивой визуальной частью – это можно было увидеть и во всех его последующих фильмах: научно-фантастическом триллере "Аннигиляция" (2018) и психологическом фолк-хорроре "Мужской род" (2022).

На сегодняшний день Алекс Гарленд уже получил статус культового автора, поэтому неудивительно, что его новая работа стала одной из самых ожидаемых киноновинок 2024 года.

О чем новый фильм

События фильма происходят в альтернативной версии США. Страну разрывает гражданская война, а президент-диктатор вопреки нормам закона переизбирается на третий срок. Четверо корреспондентов в трех поколениях – ветеран газетной журналистики Сэмми, успешный дуэт фотографа Ли и репортера Джоэла, а также молодая девушка-новичок Джесси – отправляются в опасное путешествие по охваченной боями Америке, от Нью-Йорка до Вашингтона, чтобы создать материал, достойный Пулицеровской премии.

На пути им попадаются разные люди – повстанцы, радикальные националисты, рэднеки, замученные мародеры и жители идеалистического городка "вне политики". Они становятся свидетелями маленьких преступлений и массовых убийств, жестокости и героизма, и несмотря на все они никогда не забывают, что в первую очередь – они журналисты, которые ради удачного кадра или яркой истории, на адреналине готовы рискнуть жизнью и безопасностью, причем не только своей.

Актеры и персонажи

Картина "Восстание Штатов" собрала действительно мощный актерский состав. Кирстен Данст ("Человек-паук", "Меланхолия", "Интервью с вампиром") воплотила образ опытной фотокорреспондентки Ли Смит, настоящего светила журналистики, которая побывала во многих горячих точках, но, похоже, теперь перегорела и находится в глубоком экзистенциальном кризисе. В противовес ей – героиня восходящей звезды Голливуда Кейли Спейни (в прошлом году она получила награду Венецианского кинофестиваля как лучшая актриса за главную роль в фильме "Присцилла"), молодая фотограф Джесси, которая только начинает свой путь в профессии. Она еще допускает ошибки и тяжело переживает все увиденные ужасы, но одновременно она имеет тот запал, который Ли, кажется, потеряла.

Еще один центральный персонаж – партнер Ли по работе, харизматичный репортер Джоэл, который гораздо легче воспринимает реальность, чем его коллеги. Он легко налаживает контакты с кем угодно (ну, почти с кем угодно), он спокойно спит при любой возможности и до сих пор не потерял дух авантюризма. Он становится своеобразным посредником между Ли и Джесси. Роль Джоэла исполнил бразильский актер Вагнер Моура, наиболее известный нашей публике по роли Пабло Эскобара в сериале "Нарко" (но здесь он совсем на него не похож, поэтому, возможно, большинство зрителей его бы и не узнали, без пузика и густых усов).

Замыкает четверку участников этой специфической поездки – представитель старой школы журналистики Сэмми, который в свое время был наставником Ли и Джоэла. Он хоть уже и старый, из-за чего герои сначала не хотят брать его с собой, но в то же время именно он одновременно сохраняет холодными головы своих коллег и еще может всех удивить.

Есть в фильме и несколько звездных камео. Так, безымянного президента США играет звезда сериалов "Парки и зоны отдыха" и "Последние из нас" Ник Офферман, а образ неизвестного ультраправого солдата воплощает Джесси Племенс (фильм "Власть пса", сериалы "Во все тяжкие", "Любовь и смерть"), он же муж Кирстен Данст. Небольшую роль получила и Соноя Мидзуно – которая единственная появлялась во всех четырех режиссерских работах Гарленда, здесь она сыграла репортера западных сил Аню.

Реакция на фильм

Мировая премьера фильма состоялась на фестивале South by Southwest 14 марта 2024 года и он получил одобрение от критиков. Больше всего они хвалили визуальную часть и актерскую игру, особенно Кирстен Данст, но в то же время отмечали, что субъективно его сюжет может понравиться не всем.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 90% одобрения от критиков. В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 78 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

Наш вердикт

"Восстание Штатов" – уже традиционно для Алекса Гарленда очень красивая картинка с мощной актерской игрой. Причем, он умеет показать эстетично и "вкусно" даже самые отвратительные сцены. Да, в отличие от "Аннигиляции" и "Мужского рода" здесь нет никакого мистицизма, а, следовательно, и тех сцен с вылезанием одного человека из тела другого тоже нет.

В то же время, ужас здесь показывается за счет весьма приближенных к реальности сцен боевых действий и массовых убийств, взрывов и стрельбы. Скажем честно, если для большинства западных зрителей все эти сцены все равно будут выглядеть чем-то нереальным, а вот украинский зритель, который уже два года живет в условиях большой войны, вполне может поймать неприятные флешбеки. И даже если ваша психика нормально воспринимает такие сцены на экране, хочешь-не хочешь, но определенные параллели все равно будут всплывать в голове.

Кстати, фильм является самым дорогим проектом независимой киностудии А24, и можно сказать, что Алекс Гарленд достойно распорядился потраченными на него 50 миллионами долларов.

"Восстание Штатов" – это наиболее приближенная к реальности работа режиссера. Возможно, когда четыре года назад он начинал над ним работать, он еще об этом не думал, но в течение этого времени посреди Европы, в Украине, разгорелась самая большая война со времен Второй мировой, мир оказался на грани Третьей мировой, а в самих США продолжается ожесточенная президентская кампания, негативные последствия которой ощущаются далеко за пределами страны. Все в большем количестве стран мира диктаторы закрепляются у власти, а многие люди продолжают делать вид, будто ничего не происходит.

Да, в фильме есть определенные нюансы, за которые его упрекают уважаемые критики. Например, почему не раскрыли тему политической ситуации, да и вообще суть конфликта. Впрочем, есть высокая вероятность, что это был такой специальный ход режиссера, чтобы зритель сам додумал. Гарленд как будто намеренно не принимал какую-то конкретную сторону, не выставлял откровенными злодеями или стопроцентными героями ни одну из сторон, как это принято в типичных боевиках о захвате Белого дома. Да, в фильме есть определенные аллюзии на реальные события в мире, но они присущи не только США, а являются определенным обобщением общей ситуации в мире, а также призывом к тому, чтобы не допустить нечто подобное.

Общая оценка – 8 из 10 баллов.

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Марина Григоренко