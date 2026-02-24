Весенняя обрезка винограда значительно повысит его урожайность.

С наступлением весны владельцы виноградников начинают хлопотать на участке. Именно сейчас наступает идеальный период для удаления лишних лоз. Если упустите его, то осенью соберете намного меньше ягод, чем могли бы получить после процедуры.

Важно не только знать, когда весной обрезать виноград, но и понимать значимость этого приема. Удаление лишних побегов нужно для повышения урожайности и качества самих плодов. Растение не тратит силы на выращивание лишних веток, а полностью направляет их в гроздья.

Когда нужно обрезать виноград

Фермеры придумали два основных метода обрезки лозы - осенний и весенний. У каждого есть плюсы и минусы. Когда лучше обрезать виноград - осенью или весной - зависит от его сорта и возраста. У молодых саженцев возрастом до 5 лет, а также теплолюбивых процедуру проводят вторым способом. Для остальных разновидностей более предпочтителен осенний период.

Подходящий момент, когда обрезать виноград весной уже пора, подскажет жизненный цикл растения. Приступать к работе нужно в такой период, чтобы кусты еще находились в спячке и не начали активно выделять сок - то есть примерно в начале-середине марта. Это объясняется просто: если после обрезки лоза начнет "плакать", то раны будут долго заживать и даже могут загноиться.

Кроме того, дни, когда лучше обрезать виноград, можно определить по лунному календарю. Луна влияет на все живые организмы и процессы внутри них. Поэтому эффективность процедуры будет выше, если проводить ее 6-10, 13, 16-18, 22, 25 марта.

Как обрезать виноград весной

Правильно выбранный день - это лишь половина успеха. Определившись с тем, когда обрезать виноград, хорошо заточите секатор и смажьте спиртом. Осмотрите растение и отметьте взглядом все больные, замерзшие, гнилые и поврежденные побеги. Именно их удаляют в первую очередь. Срез лучше делать под углом 45° и сразу смазывать садовым варом.

Следующий важный шаг в том, как правильно обрезать виноград, это удалить слишком длинные ветки. Для хорошего плодоношения на одной лозе достаточно оставить 10-12 плодовых почек.

Удалению также подлежат так называемые "жирующие" побеги - они гораздо толще остальных, а также часто имеют зеленый цвет вместо коричневого. Такие лозы мало плодоносят и часто обламываются.

В целом в том, как обрезать виноград и подвязать после этого, есть сотни нюансов. Новичкам в этом деле стоит начать с удаления больных лоз. Важно не переусердствовать, иначе рискуете убрать хорошие ветки.

