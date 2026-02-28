Дети Николь Кидман вмешались в скандал со звездным отцом, - СМИ

В семье голливудской звезды Николь Кидман и кантри-музыканта Кита Урбана, которые недавно развелись, разгорелся новый скандал.
По информации инсайдеров Radar Online, их дочери - 17-летняя Сандей Роуз и 15-летняя Фейт - якобы дистанцировались от отца на фоне слухов о его романтических связях с молодыми женщинами. Хотя девушки полностью поддержали маму, сначала они "давали отцу шанс" и не верили слухам, однако когда разговоры о его новых отношениях усилились, их позиция изменилась.
В музыкальных кругах Нэшвилла активно обсуждали возможный роман Урбана с 25-летней музыканткой Мэгги Бау, а также его якобы связи с другими молодыми артистками. Сам певец никаких отношений публично не подтверждал.
Инсайдеры добавляют, что для девушек это стало точкой невозврата, ведь они не готовы наблюдать, как их мать переживает измену. В то же время отмечается, что, несмотря на обиду, дочери все еще любят отца.
Ситуацию может осложнить и то, что Кидман рассматривает возможность возвращения в Австралию вместе с детьми. Такой шаг потенциально сделает восстановление отношений между Урбаном и дочерьми еще более сложным.