Дети Николь Кидман вмешались в скандал со звездным отцом, - СМИ

В семье голливудской звезды Николь Кидман и кантри-музыканта Кита Урбана, которые недавно развелись, разгорелся новый скандал.

По информации инсайдеров Radar Online, их дочери - 17-летняя Сандей Роуз и 15-летняя Фейт - якобы дистанцировались от отца на фоне слухов о его романтических связях с молодыми женщинами. Хотя девушки полностью поддержали маму, сначала они "давали отцу шанс" и не верили слухам, однако когда разговоры о его новых отношениях усилились, их позиция изменилась.

В музыкальных кругах Нэшвилла активно обсуждали возможный роман Урбана с 25-летней музыканткой Мэгги Бау, а также его якобы связи с другими молодыми артистками. Сам певец никаких отношений публично не подтверждал.

Видео дня

Инсайдеры добавляют, что для девушек это стало точкой невозврата, ведь они не готовы наблюдать, как их мать переживает измену. В то же время отмечается, что, несмотря на обиду, дочери все еще любят отца.

Ситуацию может осложнить и то, что Кидман рассматривает возможность возвращения в Австралию вместе с детьми. Такой шаг потенциально сделает восстановление отношений между Урбаном и дочерьми еще более сложным.

Вас также могут заинтересовать новости: