'Я наплакалась': беременная Гросу показала, как выбирала вещи для будущего сына (видео)

Исполнительница поделилась первыми эмоциями от покупок.

Популярная украинская певица Алина Гросу, которая беременна первенцем, уже готовится к появлению малыша на свет.

На днях артистка вместе со своим мужем, лицо которого скрывает от публики, сходила на шопинг в детский магазин. Там будущие родители решили приобрести первые вещи для малыша. Соответствующее видео Алина опубликовала в своем Instagram и отметила, что для нее это был трогательный момент.

"Впервые ходили покупать детские вещи. Я наплакалась, меня успокаивал муж, потому что я была переполнена эмоциями от того, что это наконец произойдет в нашей жизни. А еще от того, что "а вдруг малышу это все, что мы выбрали, не подойдет, потому что он будет светлым". Муж сказал: "Во-первых, ему будет все равно, а во-вторых, главное, чтобы не совсем темнокожим, потому что будет подозрительно", - подписала ролик Гросу.

К слову, артистка в 2024 году во второй раз официально вышла замуж. В сети поговаривают, что это может быть актер Роман Полянский, с которым Алина встречалась еще до начала полномасштабной войны. Поклонники звезды уверены, что пара снова вместе. Но исполнительница официально ни подтверждает, ни опровергает эти предположения.

Напомним, ранее Алина Гросу честно ответила, когда покажет своего мужа.

