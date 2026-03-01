Православный праздник сегодня имеет народное название Федот-ветронос.

2 марта по новому церковному календарю православные верующие чтят память святителя Иова (Борецкого), митрополита Киевского и всея Руси. Рассказываем, какие обычаи сохранились до наших дней, что, по поверьям, не рекомендуется делать в эту дату, а также какой праздник сегодня церковный отмечают православные по старому стилю.

Какой сегодня церковный праздник в Украине - новый календарный стиль

2 марта в православии согласно новому церковному календарю вспоминают святителя Иова Борецкого, митрополита Киевского и всея Руси. По старому стилю его будут почитать 15 марта.

В миру святителя звали Иван Матвеевич Борецкий. Он родился в 1560 году в селе Бирча (ныне Львовская область), получил хорошее образование, знал древние языки и со временем стал преподавать латинский, а также возглавил школу Львовского братства. Позже Иван служил священником в Киеве и занимался просветительской деятельностью, а в 1615 году стал первым ректором Киево-братской школы.

В 1619 году вместе с женой он решил принять монашеский постриг, после чего возглавил Михайловский Златоверхий монастырь. Спустя год, по благословению Константинопольской патриархии, Иова поставили митрополитом Киевским. Благодаря поддержке казаков во главе с гетманом Петром Конашевич-Сагайдачным в Киеве стало возможным восстановление православной иерархии.

Несмотря на давление со стороны униатских кругов и ложные обвинения в свой адрес – они объявили митрополита шпионом, Иов продолжал отстаивать права православных. Гетьман Сагайдачный услышал об униатском произволе и снова приехал в Киев - тогда все Войско Запорожское записалось в киевское Богоявленское братство, став таким образом покровителями и защитниками православия в Киевском воеводстве.

Позже митрополит Иов также издал грамоту "Советование о благочестии", призывая верующих сохранять верность канонической Церкви. Умер святитель в 1631 году и был похоронен в Михайловском монастыре в Киеве.

Кого из святых еще вспоминают сегодня:

священномученика Феодота, епископа Киринейского;

мученицу Евфалию;

мученика Троадия;

преподобного Агафона Египетского;

440 итальянских мучеников,

а также святителя Арсения, епископа Тверского.

Церковный праздник сегодня по старому стилю

По юлианскому календарю 2 марта чтят память великомученика Феодора Тирона - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по староцерковному стилю и какие запреты связаны с этой датой.

О чем помолиться в этот день, традиции, что нельзя делать сегодня

В православный праздник 2 марта обращаются с молитвами к святым дня - просят помощи, защиты, дать терпения и сил вынести жизненные невзгоды.

В народе день называют Федот-ветронос - в честь священномученика Феодота, память которого также совершается сегодня. Прозвище Ветронос этому дню дали из-за сильных ветров, которые обычно дуют 2 марта.

По народным обычаям сегодня, как и днями ранее, продолжают подготовку к весеннему посевному сезону: проверяют инвентарь и инструменты, покупают семена. По традиции на Федота начинают работать с рассадой: высаживают семена помидоров, перца, баклажанов и сельдерея.

Хорошей приметой дня считается красная герань - говорят, если сегодня принести в дом или посадить дома этот цветок, то год будет удачным и богатым.

2 марта, как и в любой другой церковный праздник, верующим не следует желать зла, отказывать в помощи, ссориться, обижать кого-либо. Церковь осуждает лень, зависть, жадность и ложь. Продолжается Великий пост.

По народным приметам на Федота советуют сидеть дома: сильный ветер может повалить дерево или сбросить сосульку. Не рекомендуют пришивать пуговицы - считается, что таким образом можно "пришить" себе лишние заботы и потерять удачу. Также не следует поднимать с земли чужие деньги или забытые вещи, чтобы не привлечь нищету и болезни.

Приметы 2 марта

По приметам этого дня можно судить о том, какими будут весна и лето:

метель поднялась - весна затянется;

снег пошел - осенью будет много грибов;

домашние птицы пьют воду из луж – тепло уже близко;

южный теплый ветер - лето будет жарким и влажным, а если ветер с севера - такой же будет и летом;

льет дождь - лето будет урожайным;

какая погода сегодня - таким будет и июль.

В народе считают, что подземные ключи и ручьи в этот день "закипают" и выливаются последней оттепелью. Если же вдруг в этот день ударит мороз, то говорят - "Федот, да не тот".

