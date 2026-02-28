5 фильмов о неверности и ее последствиях с мировыми звездами в главных ролях

Измены - одна из самых распространенных тем в кино об отношениях. Они часто становятся причиной конфликтов, разрывов и драматических решений главных героев, а также запускают события, которые полностью меняют ход сюжета.
УНИАН собрал для вас пять фильмов, в которых неверность играет ключевую роль в сюжете и кардинально меняет жизнь персонажей. В подборку вошли ленты со звездным актерским составом, которые по-разному показывают, к чему может привести измена.
1. Неверная
Замужняя женщина случайно знакомится с молодым мужчиной в Нью-Йорке, и невинный флирт перерастает в страстный роман. Но когда мужчина начинает подозревать измену, история любви превращается в психологический триллер с трагическими последствиями.
2. Близость
Две пары знакомятся и начинают сложную игру чувств, в которой любовь постоянно меняется местами с ревностью и ложью. Отношения разрушаются под тяжестью измен, а герои вынуждены столкнуться с болезненной правдой о себе.
3. Матч Пойнт
Молодой человек женится на представительнице богатой семьи, но влюбляется в другую женщину. Разрываясь между статусом и страстью, он принимает решение, которое запускает цепь событий с фатальным финалом.
4. Потерянная
В день пятой годовщины брака исчезает жена, и все подозрения падают на ее мужа. По мере расследования всплывают темные тайны, измены и манипуляции, которые показывают, что идеальный брак был лишь иллюзией.
5. Другая женщина
Жена случайно узнает, что ее муж изменяет ей с более молодой женщиной. Но когда выясняется, что любовница - не единственная, женщины объединяются, чтобы отомстить неверному мужу.
