5 фильмов о неверности и ее последствиях с мировыми звездами в главных ролях

Напряженные сюжеты заставят вас переживать за судьбы героев.

Измены - одна из самых распространенных тем в кино об отношениях. Они часто становятся причиной конфликтов, разрывов и драматических решений главных героев, а также запускают события, которые полностью меняют ход сюжета.

УНИАН собрал для вас пять фильмов, в которых неверность играет ключевую роль в сюжете и кардинально меняет жизнь персонажей. В подборку вошли ленты со звездным актерским составом, которые по-разному показывают, к чему может привести измена.

1. Неверная

Замужняя женщина случайно знакомится с молодым мужчиной в Нью-Йорке, и невинный флирт перерастает в страстный роман. Но когда мужчина начинает подозревать измену, история любви превращается в психологический триллер с трагическими последствиями.

2. Близость

Две пары знакомятся и начинают сложную игру чувств, в которой любовь постоянно меняется местами с ревностью и ложью. Отношения разрушаются под тяжестью измен, а герои вынуждены столкнуться с болезненной правдой о себе.

3. Матч Пойнт

Молодой человек женится на представительнице богатой семьи, но влюбляется в другую женщину. Разрываясь между статусом и страстью, он принимает решение, которое запускает цепь событий с фатальным финалом.

4. Потерянная

В день пятой годовщины брака исчезает жена, и все подозрения падают на ее мужа. По мере расследования всплывают темные тайны, измены и манипуляции, которые показывают, что идеальный брак был лишь иллюзией.

5. Другая женщина

Жена случайно узнает, что ее муж изменяет ей с более молодой женщиной. Но когда выясняется, что любовница - не единственная, женщины объединяются, чтобы отомстить неверному мужу.

