Том Холланд и Зендая поженились, - СМИ

Новость о свадьбе сообщил стилист актрисы.

Звезды фильма "Человек-паук" Том Холланд и актриса и певица Зендая тайно поженились.

Об изменениях в личной жизни звездной пары сообщил стилист Зендаи Ло Роуч. Как пишет издание Access Hollywood, новостью он поделился на красной дорожке церемонии вручения премии "Actor Awards".

"Свадьба уже состоялась. Вы ее пропустили. Это правда", - отметил Роуч, однако больше не рассказал подробностей.

К слову, сами влюбленные пока официально не комментировали эту тему.

Что известно об отношениях Тома Холланда и Зендаи

Актеры познакомились на съемочной площадке фильма Marvel "Человек-паук: Возвращение домой" в 2016 году. Впервые об их отношениях стало известно в 2021 году, а уже через год поговаривали, что влюбленные тайно обручились. Только через четыре года сам Холланд подтвердил, что сделал предложение любимой.

Сейчас звездная пара редко делится подробностями своей личной жизни, однако отмечала, что им комфортно играть на одной съемочной площадке.

"Мне нравится работать с ним. Он такой талантливый и такой увлеченный тем, что делает. Том всегда выкладывается на тысячу процентов, даже если совершенно измотан. Я очень ценю это в нем", - отмечала Зендая.

Напомним, ранее Том Холланд получил серьезную травму во время съемок "Человека-паука 4".

