Раскрыта ранняя ссора Гарри с королевской семьей из-за Меган Маркл

Судя по всему, принц мог почувствовать себя пренебреженным.

Принц Гарри еще в начале отношений с Меган Маркл требовал предоставить ей государственную охрану, однако получил категорический отказ.

Как пишет Radar Online, об этом говорится в новой биографии королевского репортера Рассела Майерса. По данным книги, в 2016 году, когда роман Гарри и Меган только начинался, актриса оказалась под пристальным прицелом СМИ. Из-за этого герцог Сассекский якобы настаивал, чтобы ей предоставили дорогостоящую государственную охрану еще до официальной помолвки.

Впрочем, по правилам, такое решение возможно только после формального объявления помолвки. Это, как утверждает автор, шокировало Гарри, ведь его брат Уильям и Кейт Миддлтон получали поддержку во время своих отношений еще до брака.

В книге отмечается, что Гарри даже обращался к отцу - нынешнему королю Чарльзу - с просьбой вмешаться, однако услышал, что вопрос безопасности решается на уровне правительства, а не королевской семьи.

Инсайдеры добавляют, что именно эта ситуация стала одним из первых серьезных конфликтов между Гарри и институтом монархии. Впоследствии разногласия только обострялись, что в итоге привело к громкому уходу супругов из королевской семьи в 2020 году.

В биографии также рассказывается о напряженности между братьями. По словам автора, если Уильям болезненно воспринял решение Гарри, то Кейт считала этот шаг неизбежным, предполагая, что младший принц не сможет смириться со второстепенной ролью в монархии.

