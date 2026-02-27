28 февраля по новому церковному календарю чтят память Василия, монаха-исповедника, который полностью посвятил себя молитве, посту и духовной помощи людям. Рассказываем о том, какие обычаи, приметы и запреты связаны с этой датой, а также какой сегодня православный праздник отмечают верующие по старому стилю.
- Какой сегодня праздник церковный в Украине по новому стилю
- Церковный праздник сегодня по старому стилю
- Что можно и чего нельзя делать сегодня
- Приметы 28 февраля
Какой сегодня праздник церковный в Украине по новому стилю
28 февраля православные чтят память Василия - монаха-исповедника VIII века. Согласно староцерковному календарю святого будут вспоминать 13 марта.
Святой оставил мирскую жизнь и полностью посвятил себя молитве и посту. Когда к власти пришел византийский император-иконоборец Лев III Исавр, то Василий вместе с учителем Прокопием Декаполитом открыто выступили против иконоборческой ереси. За это их подвергли истязаниям и заключили в тюрьму.
После смерти императора Василий вышел на волю и продолжил монашескую жизнь, помогая людям укреплять веру и приходить к христианству.
***
Кого еще почитают сегодня согласно новому календарю ПЦУ:
- великомученика Фёдора Тирона (переходящее празднование в первую субботу Великого поста);
- святителя Арсения (Мациевича), митрополита Ростовского;
- священномученика Протерия, патриарха Александрийского;
- священномученика Нестора, епископа Магидийского;
- преподобных Марину и Киру;
- преподобного Касияна Римлянина;
- преподобного Касияна, затворника Киево-Печерского;
- преподобного Иоанна, епископа Дамасского;
- преподобного Феоктириста, исповедника, игумена Пеликитского,
а также святителя Мелетия, архиепископа Харьковского.
Церковный праздник сегодня по старому стилю
По юлианскому календарю сегодня чтят память Онисима - одного из 70 апостолов Христа, который проповедовал среди язычников и наставлял людей в христианской вере. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник, о его главных традициях и запретах.
Что можно и чего нельзя делать сегодня
В православный праздник 28 февраля к святому Василию обращаются с молитвами о здоровье, укреплении веры, семейном благополучии и помощи в работе. Считается, что Василий покровительствует труженикам, поэтому труд в этот день приносит удачу.
В народной традиции праздник известен как Василий Теплый, ведь по приметам погода в этот день предвещает потепление и близость весны. День считается особенно благоприятным для работы на земле и подготовки к весне и посеву.
По старой примете сегодня в дом приносят веточки хвои - считается, что они очищают воздух, укрепляют здоровье и защищают жилище.
В православный праздник 28 февраля церковь не одобряет ссоры, сквернословие, зависть, лень, жадность. Не следует обижать людей и животных, желать зла или отказывать в помощи нуждающимся. Продолжается Великий пост.
Работа в доме сегодня приветствуется, но подметать и мыть пол приметы не советуют - чтобы не вымести счастье и здоровье за порог. "Помоешь пол на Василия - весь год без денег", - говорят в народе.
Приметы 28 февраля
По приметам дня предсказывают погоду, начало весны и будущий урожай:
- снег на крыше растаял - жди оттепель;
- день солнечный - год будет плодородным;
- пасмурный день - ночью возможны заморозки;
- капель с крыш - весна будет ранней.
Если в этот день идет дождь, то лето тоже будет дождливым, но теплым.