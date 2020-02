Евровидение 2020: что известно о представителе Украины – группе Go_A

Електрофолк-группа поедет на конкурс Евровидение с песней на украинском языке под названием "Соловей".

Украина выбрала своего представителя на международный песенный конкурс Евровидение 2020 года. Так, на конкурс от Украины в мае в Нидерланды поедет группа Go_A.

В финале Национального отбора она одержала победу с песней "Соловей" (Solovey). Группа Go_A получила максимальные 6 баллов и от жюри, и от зрителей.

Что известно о представителе Украины на Евровидении 2020

Go_A – електрофолк-группа, объединяющая в своем творчестве украинский аутентичный вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и мощный гитарный драйв.

История Go_A началась в 2012 году. С тех пор состав группы неоднократно менялся, но в настоящее время в состав коллектива входят четыре участника: вокалистка Екатерина Павленко, мультиинструменталист Тарас Шевченко, сопилкарь Игорь Диденчук и гитарист Иван Григоряк.

Заявила о себе группа синглом "Веснянка", который победил в конкурсе "The Best Track in Ukraine 2015" и 6 недель подряд возглавлял хит-парад "10Dance" на радиостанции KISSFM.

Музыканты Go-A успели выступить на многих фестивалях – от "Країни мрій" и "Гогольфеста" до Jazz Koktebel. Также Go_A представляли украинскую музыку на международном уровне в Израиле, Польше и Беларуси. При этом коллектив работает без менеджера и продюсера, поэтому приходится самостоятельно пробиваться в украинском шоу-бизнесе.

Путь Go_A на конкурс Евровидение

Для Нацотбора на Евровидение Go_A выбрали песню на украинском языке под названием "Соловей". По словам вокалистки группы Екатерины Павленко, с песней на конкурс в музыкантов произошло все очень быстро, ведь идея появилась уже давно.

"Решили, что, прежде всего, надо показать, кто мы есть. Потому что изображать из себя того, кем мы не являемся, ради песенного конкурса – не имеет смысла. Поэтому мы написали песню в своем стиле. Правда, подогнали ее под формат в три минуты. Но максимально попытались показать то, что мы делаем", – рассказала Екатерина Павленко в интервью УНИАН незадолго до финала Нацотбора.

За право представлять Украину в этом году на Евровидении группа Go_A соревновалась с такими конкурсантами, как Jerry Heil, KRUTЬ, TVORCHI, KHAYAT і David Axelrod.

Напомним, 65-й конкурс "Евровидение" в этом году пройдет в мае в нидерландском Роттердаме. Первый полуфинал состоится 12 мая, а второй полуфинал – 14 мая. А уже 16 мая пройдет гранд-финал и станет известно имя победителя Евровидения 2020.