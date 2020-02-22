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Нацотбор на Евровидение 2020: выступления всех финалистов (видео, фото)

21:56, 22 февраля 2020
Звезды
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Финал Национального отбора на Евровидение 2020 / фото УНИАН

Как известно, международный конкурс пройдет в мае в Нидерландах.

УНИАН собрал все выступления участников финала Национального отбора.

1. KRUTЬ – 99

2. Jerry Heil – VEGAN

3. Go_A – Соловей

4. David Axelrod – Horizon

5. KHAYAT – Call For Love

6. TVORCHI – Bonfir

Ранее УНИАН сообщал, как букмекер спрогнозировал вероятного победителя Нацотбора. При этом он отмечал, что финал в текущем году может стать самым непредсказуемым за всю историю из-за сразу четырех явных фаворитов.

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Новость в сюжете: Евровидение 2020. Украинский нацотбор
Теги: #Евровидение