Нацотбор на Евровидение 2020: выступления всех финалистов (видео, фото)

KRUTЬ, Jerry Heil, Go_A, David Axelrod, KHAYAT и TVORCHI сегодня зажигали на сцене финала Национального отбора.

На сцене Национального отбора на Евровидение 2020 выступили все шесть финалистов.

Как известно, международный конкурс пройдет в мае в Нидерландах.

УНИАН собрал все выступления участников финала Национального отбора.

1. KRUTЬ – 99

2. Jerry Heil – VEGAN

3. Go_A – Соловей

4. David Axelrod – Horizon

5. KHAYAT – Call For Love

6. TVORCHI – Bonfir

Ранее УНИАН сообщал, как букмекер спрогнозировал вероятного победителя Нацотбора. При этом он отмечал, что финал в текущем году может стать самым непредсказуемым за всю историю из-за сразу четырех явных фаворитов.