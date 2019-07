Сэм Смитт впервые в этом году выпустил клип и набрал более полумиллиона просмотров за считанные часы (видео)

Видео насыщенно хореографией, Смитт танцует джаз-фанк вместе с мужским балетом. Отметим, что это первый клип, в котором певец танцует.

Британский певец Сэм Смитт впервые в этом году выпустил клип, который всего за несколько часов набрал более полумиллиона просмотров.

Видео на песню "How Do You Sleep?" опубликовано на официальном Youtube-канале певца.

Видео насыщенно хореографией, Смитт танцует джаз-фанк вместе с мужским балетом. Отметим, что это первый клип, в котором певец танцует.

Как известно, Сэм Смитт является обладателем нескольких "Грэмми" за свой дебютный альбом "In The Lonely Hour" и сингл "Stay With Me". В 2014 году Смитт совершил камин-аут, а в 2017 заявил, что он гендерквир.

