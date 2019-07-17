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Beyonce сняла свою дочь в красочном клипе на саундтрек к фильму "Король лев"

11:28, 17 июля 2019
Кино и музыка
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В видео, опубликованном на Youtube-канале певицы, появилась и дочь Beyonce и Jay-Z Блу Айви.

Блу Айви / скриншот

В клипе кадры из фильма чередуются с танцами балета в ярких костюмах на фоне потрясающей природы.

Отметим, что Beyonce, помимо того, что является автором саундтреков к фильму, также исполнила в нем роль Налы.

Как сообщал УНИАН, большая премьера "Короля льва" с участием актеров фильма состоялась в Голливуде 9 июля. В Украине официальные показы фильма стартуют завтра, 18 июля. Однако сегодня в некоторых кинотеатрах состоятся допремьерные показы.

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Теги: #фильмы#Бейонсе#клип