Beyonce сняла свою дочь в красочном клипе на саундтрек к фильму "Король лев"
11:28, 17 июля 2019Кино и музыка
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Певица, помимо того, что является автором саундтреков к фильму, также исполнила в нем роль Налы.
Певица Beyonce выпустила красочный клип на песню "Spirit", которая стала саундтреком к фильму "Король лев" от компании Disney.
В видео, опубликованном на Youtube-канале певицы, появилась и дочь Beyonce и Jay-Z Блу Айви.
Блу Айви / скриншот
В клипе кадры из фильма чередуются с танцами балета в ярких костюмах на фоне потрясающей природы.
Отметим, что Beyonce, помимо того, что является автором саундтреков к фильму, также исполнила в нем роль Налы.
Как сообщал УНИАН, большая премьера "Короля льва" с участием актеров фильма состоялась в Голливуде 9 июля. В Украине официальные показы фильма стартуют завтра, 18 июля. Однако сегодня в некоторых кинотеатрах состоятся допремьерные показы.
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