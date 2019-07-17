Beyonce сняла свою дочь в красочном клипе на саундтрек к фильму "Король лев"

Певица, помимо того, что является автором саундтреков к фильму, также исполнила в нем роль Налы.

Певица Beyonce выпустила красочный клип на песню "Spirit", которая стала саундтреком к фильму "Король лев" от компании Disney.

В видео, опубликованном на Youtube-канале певицы, появилась и дочь Beyonce и Jay-Z Блу Айви.

В клипе кадры из фильма чередуются с танцами балета в ярких костюмах на фоне потрясающей природы.

Отметим, что Beyonce, помимо того, что является автором саундтреков к фильму, также исполнила в нем роль Налы.

Как сообщал УНИАН, большая премьера "Короля льва" с участием актеров фильма состоялась в Голливуде 9 июля. В Украине официальные показы фильма стартуют завтра, 18 июля. Однако сегодня в некоторых кинотеатрах состоятся допремьерные показы.