Как быстро и вкусно засолить скумбрию: простые рецепты аппетитной рыбки

Соленая скумбрия домашнего приготовления получается особенно нежной и вкусной.

Засоленная в домашних условиях скумбрия – простая и вкусная закуска. К тому же нужно совсем немного времени и простой набор продуктов, чтобы получить вкусную соленую скумбрию.

Скумбрия соленая "Экспресс"

Скумбрия - 2 шт.

Вода - 500 мл

Соль - 2,25 ст. л.

Сахар - 1 ч. л.

Перец черный горошком - 10 шт.

Лист лавровый - 3 шт.

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Прежде всего, нужно разморозить рыбу. Отрезать голову и хвост, хорошенько промыть, убрав черные пленочки. Нарезать скумбрию на порционные кусочки.

Также следует заранее позаботиться о рассоле. Для этого нужно вскипятить 0,5 л воды, всыпать соль, сахар, добавить перец и лавровый лист. Остудить.

Выложить рыбку в банку или в контейнер. Залить все рассолом.

Уже через 6-8 часов рыбку можно подавать к столу.

Скумбрия сухого посола

Скумбрия (свежемороженая) - 0,7 кг

Соль нейодированная - 1 ст. л. (без горки)

Лист лавровый - 3 шт.

Специи (для пряного посола) - 1 ч. л.

Рыбу очистить от внутренностей, отрезать голову и хвост. Очень тщательно промыть.

Приготовить специи, лавровый лист наломать мелкими кусочками. Все смешать.

Расстелить пищевую пленку или полиэтиленовый пакет.

Тщательно натереть скумбрию смесью специй, не забыв положить внутрь брюшка. Теперь нужно очень плотно завернуть рыбку, не оставив воздуха. Можно еще завернуть в полотенце и положить ее в самый низ холодильника.

Через 2-3 суток можно наслаждаться вкусной скумбрией.

Скумбрия пряного посола

Вода - 1 ст.

Лист лавровый - 3 шт.

Перец черный (горошком) - 5 шт.

Гвоздика - 3 шт.

Кориандр - 10 г

Сахар - 1 ст. л.

Соль - 2 ст. л.

Скумбрия (замороженная) - 1 шт.

Перец душистый (горошком) - 3 шт.

Разморозить рыбу, обрезать лишние плавники, удалить внутренности, отрезать голову.

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В кастрюлю налить воду и положить на огонь, все специи и соль заложить сразу, кипятить 2 минуты. Обязательно остудить рассол.

Рыбу плотно сложить в емкость, чтобы она не всплывала. Залить рассолом полностью, накрыть крышкой и положить в холод на 2 суток. Затем можно подавать скумбрию к столу.

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