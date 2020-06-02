Вкусные и оригинальные салаты без майонеза: рецепты полезного блюда
Изысканные салаты без майонеза отлично подойдут как на каждый день, так и с достоинством смогут украсить праздничный стол.
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Их можно заправить йогуртом, сметаной, оливковым или кунжутным маслом. А если добавить еще и горчицу, сок лимона или чеснок, то вкусовые сочетания заиграют совершенно необыкновенными красками.
Легкие, вкусные и простые в приготовлении салаты без майонеза, к тому же без вредных для фигуры составляющих. Они станут палочкой-выручалочкой для тех, кто хочет сохранить стройность.
Салат с пекинской капустой и грушей
- Копченая курица – 300 г
- Пекинская капуста – 300 г
- Груши – 100 г
- Грецкие орехи – 50 г
- Растительное масло – 60 мл
- Горчица зернистая – 10 г
- Перец черный молотый – по вкусу
- Соль – по вкусу
От пекинской капусты отделяем зеленую часть с листочками. Нежные зеленые листочки мелко шинкуем. Чем тоньше получится нарезка, тем нежнее и красивее будет салат.
Для приготовления салата используем куриную грудку. Снимаем с нее кожу и нарезаем мясо тонкой соломкой. В глубокой миске соединяем нарезанную капусту и курицу.
Груша должна быть спелой и сладкой, и при нарезке должна держать форму и не разваливаться. Кожуру не очищать. Очистить грушу от семечек и сердцевины, нарезать соломкой и отправить в салат.
Перетереть орехи между ладонями, чтобы избавиться от лишней шелухи. Разломать орешки, чтобы немного их измельчить, и добавить в салат. При желании добавить соль. Размешать все составляющие и приступаем к приготовлению заправки.
В глубокой тарелке соединяем черный молотый перец, французскую горчицу в зернах, растительное масло и перемешиваем до однородности. Отправляем заправку в практически готовый салат и перемешиваем, чтобы она попала во все уголки и пропитала каждый листочек.
Салат с курицей без майонеза
- Курица отварная – 70 г
- Яйца – 1 шт.
- Редис – 1-2 шт.
- Салат-латук – несколько листиков
- Петрушка – веточка
- Укроп – веточка
- Маслины – 2 шт.
- Огурцы – 0,5 шт.
- Помидоры – 0,5 шт.
- Кунжут – 10 г
Для заправки
- Горчица – 1 ч.л.
- Оливковое масло – 1 ст.л.
- Бальзамический уксус – 1 ч.л.
- Соль – по вкусу
Куриное мясо нарезать, яйца почистить и разрезать четвертушками. Помидоры нарезать ломтиками, огурцы – полосками, редис – соломкой.
Приготовить заправку, аккуратно смешав все ингредиенты.
На широкое блюдо выложить чистые листья салата, выложить мясо, овощи, яйца, маслины. Порвать чистую зелень руками и выложить сверху. Сбрызнуть приготовленной заправкой и посыпать кунжутом.
Салат "Нисуаз" с тунцом
- Тунец консервированный – 1 банка
- Анчоусы – 6 шт.
- Маслины – 0,5 ст.
- Помидоры – 2 шт.
- Куриные яйца – 2 шт.
- Картофель – 1 шт.
- Салат-латук – 10 листиков
- Соль – по вкусу
- Базилик – 1 ч.л.
Для заправки
- Дижонская горчица – 1 ч.л.
- Оливковое масло – 1 ст.л.
- Чеснок – 2 зубчика
Анчоусы и тунец достать из баночек, слить жидкость с маслин, промыть салатные листья и помидоры, почистить чеснок.
Салатные листья порвать руками и выложить на тарелку, сверху – анчоусы и тунец.
Отварной картофель нарезать, выложить в тарелку поверх остальных ингредиентов. Нарезать помидоры, тоже красиво выложить в салат.
Ломтиками нарезать вареные куриные яйца. Маслины нарезать в произвольной форме – кольцами, половинками, вдоль на 4 части и др. Выложить в центр салата.
Готовим заправку для салата. Чеснок выдавливаем через пресс. В оливковое масло добавить горчицу и чеснок, тщательно перемешать, добавить в салат, равномерно поливая все составляющие в тарелке (можно заправку подать отдельно).
Немного солить и посыпать сушеным базиликом. Вкусный салат готов к подаче на стол!
Салат из баклажанов и помидоров
- Помидор – 2-3 шт.
- Баклажан – 1 шт.
- Болгарский перец – 1 шт.
- Луковица – 1 шт.
- Укроп (зелень) – 1 пучок
- Зубчик чеснока – 2 шт.
- Растительное масло – 3 ст.л.
- Соль – по вкусу
Баклажан промыть и обсушить. Нарезать баклажан в миску ломтиками, посолить и оставить на 10 минут.
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В другую миску нарезать крупными ломтиками помидоры и болгарский перец.
Баклажаны обжарить на сковороде с 3 ст. л. растительного масла 3-4 минуты до мягкости.
В миску добавить нарезанную полукольцами луковицу, мелко нашинкованный укроп, обжаренные баклажаны и 2 прессованных зубчика чеснока. Перемешать и посолить по вкусу.
Салат из баклажанов с помидорами готов. Выложить на блюдо и подавать к столу.
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