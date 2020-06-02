Вкусные и оригинальные салаты без майонеза: рецепты полезного блюда

Легкие, с интересным вкусом салаты станут настоящей находкой для тех, кто следит за своей фигурой.

Изысканные салаты без майонеза отлично подойдут как на каждый день, так и с достоинством смогут украсить праздничный стол.

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Их можно заправить йогуртом, сметаной, оливковым или кунжутным маслом. А если добавить еще и горчицу, сок лимона или чеснок, то вкусовые сочетания заиграют совершенно необыкновенными красками.

Легкие, вкусные и простые в приготовлении салаты без майонеза, к тому же без вредных для фигуры составляющих. Они станут палочкой-выручалочкой для тех, кто хочет сохранить стройность.

Салат с пекинской капустой и грушей

Копченая курица – 300 г

Пекинская капуста – 300 г

Груши – 100 г

Грецкие орехи – 50 г

Растительное масло – 60 мл

Горчица зернистая – 10 г

Перец черный молотый – по вкусу

Соль – по вкусу

От пекинской капусты отделяем зеленую часть с листочками. Нежные зеленые листочки мелко шинкуем. Чем тоньше получится нарезка, тем нежнее и красивее будет салат.

Для приготовления салата используем куриную грудку. Снимаем с нее кожу и нарезаем мясо тонкой соломкой. В глубокой миске соединяем нарезанную капусту и курицу.

Груша должна быть спелой и сладкой, и при нарезке должна держать форму и не разваливаться. Кожуру не очищать. Очистить грушу от семечек и сердцевины, нарезать соломкой и отправить в салат.

Перетереть орехи между ладонями, чтобы избавиться от лишней шелухи. Разломать орешки, чтобы немного их измельчить, и добавить в салат. При желании добавить соль. Размешать все составляющие и приступаем к приготовлению заправки.

В глубокой тарелке соединяем черный молотый перец, французскую горчицу в зернах, растительное масло и перемешиваем до однородности. Отправляем заправку в практически готовый салат и перемешиваем, чтобы она попала во все уголки и пропитала каждый листочек.

Салат с курицей без майонеза

Курица отварная – 70 г

Яйца – 1 шт.

Редис – 1-2 шт.

Салат-латук – несколько листиков

Петрушка – веточка

Укроп – веточка

Маслины – 2 шт.

Огурцы – 0,5 шт.

Помидоры – 0,5 шт.

Кунжут – 10 г

Для заправки

Горчица – 1 ч.л.

Оливковое масло – 1 ст.л.

Бальзамический уксус – 1 ч.л.

Соль – по вкусу

Куриное мясо нарезать, яйца почистить и разрезать четвертушками. Помидоры нарезать ломтиками, огурцы – полосками, редис – соломкой.

Приготовить заправку, аккуратно смешав все ингредиенты.

На широкое блюдо выложить чистые листья салата, выложить мясо, овощи, яйца, маслины. Порвать чистую зелень руками и выложить сверху. Сбрызнуть приготовленной заправкой и посыпать кунжутом.

Салат "Нисуаз" с тунцом

Тунец консервированный – 1 банка

Анчоусы – 6 шт.

Маслины – 0,5 ст.

Помидоры – 2 шт.

Куриные яйца – 2 шт.

Картофель – 1 шт.

Салат-латук – 10 листиков

Соль – по вкусу

Базилик – 1 ч.л.

Для заправки

Дижонская горчица – 1 ч.л.

Оливковое масло – 1 ст.л.

Чеснок – 2 зубчика

Анчоусы и тунец достать из баночек, слить жидкость с маслин, промыть салатные листья и помидоры, почистить чеснок.

Салатные листья порвать руками и выложить на тарелку, сверху – анчоусы и тунец.

Отварной картофель нарезать, выложить в тарелку поверх остальных ингредиентов. Нарезать помидоры, тоже красиво выложить в салат.

Ломтиками нарезать вареные куриные яйца. Маслины нарезать в произвольной форме – кольцами, половинками, вдоль на 4 части и др. Выложить в центр салата.

Готовим заправку для салата. Чеснок выдавливаем через пресс. В оливковое масло добавить горчицу и чеснок, тщательно перемешать, добавить в салат, равномерно поливая все составляющие в тарелке (можно заправку подать отдельно).

Немного солить и посыпать сушеным базиликом. Вкусный салат готов к подаче на стол!

Салат из баклажанов и помидоров

Помидор – 2-3 шт.

Баклажан – 1 шт.

Болгарский перец – 1 шт.

Луковица – 1 шт.

Укроп (зелень) – 1 пучок

Зубчик чеснока – 2 шт.

Растительное масло – 3 ст.л.

Соль – по вкусу

Баклажан промыть и обсушить. Нарезать баклажан в миску ломтиками, посолить и оставить на 10 минут.

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В другую миску нарезать крупными ломтиками помидоры и болгарский перец.

Баклажаны обжарить на сковороде с 3 ст. л. растительного масла 3-4 минуты до мягкости.

В миску добавить нарезанную полукольцами луковицу, мелко нашинкованный укроп, обжаренные баклажаны и 2 прессованных зубчика чеснока. Перемешать и посолить по вкусу.

Салат из баклажанов с помидорами готов. Выложить на блюдо и подавать к столу.

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