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Вкусные и оригинальные салаты без майонеза: рецепты полезного блюда

14:14, 02 июня 2020
Праздники
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Салаты без майонеза лучшие рецепты / фото ua.depositphotos.com

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Их можно заправить йогуртом, сметаной, оливковым или кунжутным маслом. А если добавить еще и горчицу, сок лимона или чеснок, то вкусовые сочетания заиграют совершенно необыкновенными красками.

Легкие, вкусные и простые в приготовлении салаты без майонеза, к тому же без вредных для фигуры составляющих. Они станут палочкой-выручалочкой для тех, кто хочет сохранить стройность.

Салат с пекинской капустой и грушей

  • Копченая курица – 300 г
  • Пекинская капуста – 300 г
  • Груши – 100 г
  • Грецкие орехи – 50 г
  • Растительное масло – 60 мл
  • Горчица зернистая – 10 г
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Соль – по вкусу

От пекинской капусты отделяем зеленую часть с листочками. Нежные зеленые листочки мелко шинкуем. Чем тоньше получится нарезка, тем нежнее и красивее будет салат.

Для приготовления салата используем куриную грудку. Снимаем с нее кожу и нарезаем мясо тонкой соломкой. В глубокой миске соединяем нарезанную капусту и курицу.

Груша должна быть спелой и сладкой, и при нарезке должна держать форму и не разваливаться. Кожуру не очищать. Очистить грушу от семечек и сердцевины, нарезать соломкой и отправить в салат.

Как приготовить салат без майонеза / фото ua.depositphotos.com

Перетереть орехи между ладонями, чтобы избавиться от лишней шелухи. Разломать орешки, чтобы немного их измельчить, и добавить в салат. При желании добавить соль. Размешать все составляющие и приступаем к приготовлению заправки.

В глубокой тарелке соединяем черный молотый перец, французскую горчицу в зернах, растительное масло и перемешиваем до однородности. Отправляем заправку в практически готовый салат и перемешиваем, чтобы она попала во все уголки и пропитала каждый листочек.

Салат с курицей без майонеза

  • Курица отварная – 70 г
  • Яйца – 1 шт.
  • Редис – 1-2 шт.
  • Салат-латук – несколько листиков
  • Петрушка – веточка
  • Укроп – веточка
  • Маслины – 2 шт.
  • Огурцы – 0,5 шт.
  • Помидоры – 0,5 шт.
  • Кунжут – 10 г

Для заправки

  • Горчица – 1 ч.л.
  • Оливковое масло – 1 ст.л.
  • Бальзамический уксус – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу

Куриное мясо нарезать, яйца почистить и разрезать четвертушками. Помидоры нарезать ломтиками, огурцы – полосками, редис – соломкой.

Приготовить заправку, аккуратно смешав все ингредиенты.

На широкое блюдо выложить чистые листья салата, выложить мясо, овощи, яйца, маслины. Порвать чистую зелень руками и выложить сверху. Сбрызнуть приготовленной заправкой и посыпать кунжутом.

Салат "Нисуаз" с тунцом

  • Тунец консервированный – 1 банка
  • Анчоусы – 6 шт.
  • Маслины – 0,5 ст.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Куриные яйца – 2 шт.
  • Картофель – 1 шт.
  • Салат-латук – 10 листиков
  • Соль – по вкусу
  • Базилик – 1 ч.л.

Для заправки

  • Дижонская горчица – 1 ч.л.
  • Оливковое масло – 1 ст.л.
  • Чеснок – 2 зубчика

Анчоусы и тунец достать из баночек, слить жидкость с маслин, промыть салатные листья и помидоры, почистить чеснок.

Салатные листья порвать руками и выложить на тарелку, сверху – анчоусы и тунец.

Отварной картофель нарезать, выложить в тарелку поверх остальных ингредиентов. Нарезать помидоры, тоже красиво выложить в салат.

Рецепты салатов без майонеза / фото pinterest.es

Ломтиками нарезать вареные куриные яйца. Маслины нарезать в произвольной форме – кольцами, половинками, вдоль на 4 части и др. Выложить в центр салата.

Готовим заправку для салата. Чеснок выдавливаем через пресс. В оливковое масло добавить горчицу и чеснок, тщательно перемешать, добавить в салат, равномерно поливая все составляющие в тарелке (можно заправку подать отдельно).

Немного солить и посыпать сушеным базиликом. Вкусный салат готов к подаче на стол!

Салат из баклажанов и помидоров

  • Помидор – 2-3 шт.
  • Баклажан – 1 шт.
  • Болгарский перец – 1 шт.
  • Луковица – 1 шт.
  • Укроп (зелень) – 1 пучок
  • Зубчик чеснока – 2 шт.
  • Растительное масло – 3 ст.л.
  • Соль – по вкусу

Баклажан промыть и обсушить. Нарезать баклажан в миску ломтиками, посолить и оставить на 10 минут.

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В другую миску нарезать крупными ломтиками помидоры и болгарский перец.

Баклажаны обжарить на сковороде с 3 ст. л. растительного масла 3-4 минуты до мягкости.

В миску добавить нарезанную полукольцами луковицу, мелко нашинкованный укроп, обжаренные баклажаны и 2 прессованных зубчика чеснока. Перемешать и посолить по вкусу.

Салат из баклажанов с помидорами готов. Выложить на блюдо и подавать к столу.

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