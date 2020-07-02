Вкусные рулеты из лаваша: рецепты аппетитной закуски

Рулетики из лаваша готовятся очень просто, а блюдо получается интересное и красивое.

Рулет из лаваша – простая, вкусная и красивая закуска.

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Лаваш плотно скручивается рулетом, а начинка распределена в нем слоями. Обычно он нарезается кусочками. Получается невероятно красивое блюдо, ведь на срезе видно аппетитную начинку.

Наполнение для такого рулета может быть любое: сыр, семга, крабовые палочки, грибы, курятина, ветчина, рыба, морковь, яйца, фарш, консервы, огурцы, помидоры, зелень. Для удобства употребления можно приготовить маленькие рулетики из лаваша.

Рулет из лаваша с сыром и овощами

Лаваш тонкий - 200 г

Творог мягкий обезжиренный - 2 ст.л

Горчица - 0,5 ст.л.

Овощи (огурцы, помидоры, болгарский перец) - 200 г

Специи сухие - по вкусу

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Зелень - по вкусу

Огурцы помыть, отрезать кончики и нарезать тоненькой соломкой. Помидоры нарезать тонкими слайдами, их лучше брать в меру сочные.

Перец помыть, удалить сердцевину и нарезать соломкой. Зелень измельчить.

Приготовление творожной пасты. Перемешать творог и горчицу до получения однородной массы. Смазать полученной постой лист лаваша тонким слоем. Выложить на смазанный лаваш в произвольной последовательности овощи и зелень. Посолить и поперчить начинку по вкусу.

Скрутить лаваш в рулет, завернуть его в пищевую пленку и дать постоять 10-15 минут для пропитки. Перед подачей нарезать рулет на порционные кусочки.

Конвертики из лаваша с курятиной

Лаваш тонкий - 1 лист

Филе куриное отварное - 150 г

Помидор - 1 шт.

Сыр - 100 г

Лук зеленый - 1 пучок

Базилик зеленый свежий - несколько веточек

Яйца - 2 шт.

Молоко - 50 мл

Сметана (или йогурт греческий густой) - 3 ст. л.

Чеснок - 1 зубчик

Соль - по вкусу

Растительное масло - для жарки

Чеснок очистить и натереть на мелкой терке или выдавить через пресс.

Добавить в сметану измельченный чеснок и щепотку соли. Перемешать и оставить соус настаиваться.

Помидор нарезать полукругами. Вареное куриное филе и сыр нарезать тонкими слайсами. Лук и базилик нарезать достаточно мелко.

Лаваш разрезать на полоски шириной примерно 15 см.

С одного края полоски лаваша визуально выделить квадрат и смазать его сметанным соусом. Сверху на соус выложить куриное филе, базилик, зеленый лук, помидор и сыр. Немного посолить.

Сложить квадрат лаваша с начинкой, чтобы получился треугольник. Затем свернуть лаваш так, чтобы в результате тоже получился треугольник. Начинка должна быть закрыта со всех сторон.

Яйца взболтать с щепоткой соли и молоком. Обмакнуть в них конвертики со всех сторон.

Выложить лаваш с начинкой на сковороду с разогретым растительным маслом. Обжарить конвертики на умеренном огне по 3-4 минуты с каждой стороны, до румяности. Обжаренные конвертики выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Рулет из лаваша с красной рыбой

Лаваш тонкий - 200 г

Красная рыба (слабосоленая семга) - 200 г

Плавленый сыр - 200 г

Укроп - 20 г

Если лаваш тонкий, то два его листа расстелить друг на друга, чтобы начинка не просочилась. Обильно смазать лаваш по всей площади плавленым сыром.

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Красную рыбу нарезать на небольшие кусочки. Равномерно на небольшом расстоянии друг от друга разложить кусочки красной рыбы по лавашу.

Укроп промыть, обсушить и мелко нарезать. Посыпать равномерно им на рыбу.

Аккуратно, подогнув край, скручивать лаваш с начинкой в плотный рулет. Завернуть рулет в пищевую пленку и убрать в холодильник примерно на час.

Достать рулет из холодильника и нарезать на порционные кусочки толщиной 1,5-2 сантиметра. Выложить рулет с красной рыбой на красивое блюдо и можно подавать к столу.

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