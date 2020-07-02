Вкусные рулеты из лаваша: рецепты аппетитной закуски
Рулет из лаваша – простая, вкусная и красивая закуска.
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Лаваш плотно скручивается рулетом, а начинка распределена в нем слоями. Обычно он нарезается кусочками. Получается невероятно красивое блюдо, ведь на срезе видно аппетитную начинку.
Наполнение для такого рулета может быть любое: сыр, семга, крабовые палочки, грибы, курятина, ветчина, рыба, морковь, яйца, фарш, консервы, огурцы, помидоры, зелень. Для удобства употребления можно приготовить маленькие рулетики из лаваша.
Рулет из лаваша с сыром и овощами
- Лаваш тонкий - 200 г
- Творог мягкий обезжиренный - 2 ст.л
- Горчица - 0,5 ст.л.
- Овощи (огурцы, помидоры, болгарский перец) - 200 г
- Специи сухие - по вкусу
- Соль - по вкусу
- Перец черный молотый - по вкусу
- Зелень - по вкусу
Огурцы помыть, отрезать кончики и нарезать тоненькой соломкой. Помидоры нарезать тонкими слайдами, их лучше брать в меру сочные.
Перец помыть, удалить сердцевину и нарезать соломкой. Зелень измельчить.
Приготовление творожной пасты. Перемешать творог и горчицу до получения однородной массы. Смазать полученной постой лист лаваша тонким слоем. Выложить на смазанный лаваш в произвольной последовательности овощи и зелень. Посолить и поперчить начинку по вкусу.
Скрутить лаваш в рулет, завернуть его в пищевую пленку и дать постоять 10-15 минут для пропитки. Перед подачей нарезать рулет на порционные кусочки.
Конвертики из лаваша с курятиной
- Лаваш тонкий - 1 лист
- Филе куриное отварное - 150 г
- Помидор - 1 шт.
- Сыр - 100 г
- Лук зеленый - 1 пучок
- Базилик зеленый свежий - несколько веточек
- Яйца - 2 шт.
- Молоко - 50 мл
- Сметана (или йогурт греческий густой) - 3 ст. л.
- Чеснок - 1 зубчик
- Соль - по вкусу
- Растительное масло - для жарки
Чеснок очистить и натереть на мелкой терке или выдавить через пресс.
Добавить в сметану измельченный чеснок и щепотку соли. Перемешать и оставить соус настаиваться.
Помидор нарезать полукругами. Вареное куриное филе и сыр нарезать тонкими слайсами. Лук и базилик нарезать достаточно мелко.
Лаваш разрезать на полоски шириной примерно 15 см.
С одного края полоски лаваша визуально выделить квадрат и смазать его сметанным соусом. Сверху на соус выложить куриное филе, базилик, зеленый лук, помидор и сыр. Немного посолить.
Сложить квадрат лаваша с начинкой, чтобы получился треугольник. Затем свернуть лаваш так, чтобы в результате тоже получился треугольник. Начинка должна быть закрыта со всех сторон.
Яйца взболтать с щепоткой соли и молоком. Обмакнуть в них конвертики со всех сторон.
Выложить лаваш с начинкой на сковороду с разогретым растительным маслом. Обжарить конвертики на умеренном огне по 3-4 минуты с каждой стороны, до румяности. Обжаренные конвертики выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Рулет из лаваша с красной рыбой
- Лаваш тонкий - 200 г
- Красная рыба (слабосоленая семга) - 200 г
- Плавленый сыр - 200 г
- Укроп - 20 г
Если лаваш тонкий, то два его листа расстелить друг на друга, чтобы начинка не просочилась. Обильно смазать лаваш по всей площади плавленым сыром.
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Красную рыбу нарезать на небольшие кусочки. Равномерно на небольшом расстоянии друг от друга разложить кусочки красной рыбы по лавашу.
Укроп промыть, обсушить и мелко нарезать. Посыпать равномерно им на рыбу.
Аккуратно, подогнув край, скручивать лаваш с начинкой в плотный рулет. Завернуть рулет в пищевую пленку и убрать в холодильник примерно на час.
Достать рулет из холодильника и нарезать на порционные кусочки толщиной 1,5-2 сантиметра. Выложить рулет с красной рыбой на красивое блюдо и можно подавать к столу.
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