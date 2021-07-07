7 июля в семье священника Захария и его жены Елисаветы родился мальчик, который предсказал пришествие Иисуса Христа.

7 июля в семье священника Захария и его жены Елисаветы родился мальчик, который предсказал пришествие Иисуса Христа.

Согласно рассказам евангелиста Луки, почтенному Захарию во время службы в храме явился архангел Гавриил. Он сказал священнику, что родится у него ребенок, который принесет пользу всему живому на Земле. Мужчина высказал недоверие и поплатился за это - архангел лишил его дара речи.

Рождество Иоанна Предтечи: икона, история жизни пророка

Несмотря на скептицизм Захария, его жена действительно забеременела. И вскоре у семейной бесплодной пары родился сын. Елисавета пожелала назвать малыша Иоанном, хотя это имя было несвойственно роду. Она решила, что тогда Бог смилостивится над ними. В силу того, что отец говорить не мог, его попросили написать свое согласие. Он взял деревянную дощечку и написал: «Иоанн имя ему». И тогда произошло чудо - уста его разрешились, он снова обрел возможность разговаривать и благословить Бога.

Читайте такжеРелигиозные праздники в июле 2021: православный календарь на месяцЧерез некоторое время родители мальчика умерли, его взяла на воспитание община, где он питался диким медом и саранчой, а также много молился. Когда парню исполнилось 30, Господь призвал его к пророческому служению.

Задача Предтечи была в том, чтобы подготовить людей к появлению Спасителя. Он проповедовал и говорил о том, что за ним идет тот, кто сильнее него. Что Иоанн крестит водой, а Мессия - Святым Духом. Однажды во время одной из таких проповедей он встретил Иисуса, узнал в нем грядущего Спасителя и крестил Его.

Иоанн Предтеча в чем помогает

С момента встречи с Иисусом Христом Иоанн Предтеча посчитал, что главная миссия его жизни выполнена. Поэтому начал разоблачать людские пороки, не взирая на статус человека. Он говорил о борьбе не внешней, а внутренней и хотел, чтобы каждый боролся с демонами внутри себя.

Молитва Иоанну Предтече в христианстве считается самой сильной. Люди просят у Святого найти веру в Бога, исправиться, наладить свою жизнь, избавиться от недругов и лжи. Также икона Иоанна Предтечи помогает от головных болей, даже если они невероятно сильные.

Свою жизнь Иоанн Предтеча закончил, как и все мученики, страшно. Он обвинил правителя Иудеи Ирода Антипа и его любовницу - Иродиаду в греховной любовной связи. Женщина пришла в бешенство и позже направила свою дочь Саломею к царю, чтобы та попросила голову Святого. Просьба была выполнена и Предтече отсекли голову. В память об этом установлен церковный праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи.

Ивана Купала и Рождество Иоанна Предтечи

Читайте также7 июля 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьСуществует много споров насчет этих двух праздников, которые датируются одним днем. Верующие говорят, что Иванов день - это событие, пришедшее к нам из язычества. Те, кто отмечают его, восхваляют Иродиаду и Ирода Антипа, уподобляясь и поддерживая их грехи.

Есть и альтернативная точка зрения. Предтеча - это «предвестник, предшественник». Именно он крестил Иисуса. Поэтому 9 июля ещё называют праздник Иоанн Креститель. Слова «креститель» и «купатель» однокоренные, если писать по-гречески. Поэтому праздники Ивана Купала и Иоанна Крестителя имеют явную связь.

Что можно делать на Иоанна Предтечи

Верующим рекомендуется посетить храм, чтобы помолиться Святому и попросить у него помощи в избавлении от зависимостей.

Что нельзя делать на Иоанна Предтечи

Нельзя брать в руки ножи и другие острые предметы;

Воздержитесь от вязания, шитья и других домашних дел;

Постарайтесь в этот день не резать продукты круглой формы.

В силу того, что Рождество Иоанна Предтечи - христианский праздник, любые языческие традиции в этот день запрещены. Также церковное торжество выпадает на Петров Пост, поэтому нельзя есть пищу животного происхождения.

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Автор: Кристина Кащавцева