Через неделю после праздника Святой Троицы начинается Петрово говение (другое название - пост Пятидесятницы или Апостольский). Этот период необходим, чтобы подготовить православных ко Дню памяти святых апостолов Петра и Павла. Они готовили себя для проповеди Евангелия и поэтому строго постились. Меню на петров пост не содержит таких ограничений в еде, как, например, во время Великого поста. Тем не менее, необходимо соблюдать одно правило - отказаться от пищи животного происхождения.

Петров пост 2021 питание по дням - календарь

28.06.21 – можно есть горячую пищу без растительного масла.

29.06.21 – можно есть блюда из грибов, рыбы и пищу с растительным маслом.

30.06.21 – сухоядение (строгий пост).

01.07.21 – допускается есть морепродукты, рыбу.

02.07.21 – строгий пост.

03.07.21 – можно есть рыбу, грибы, блюда с растительным маслом, вино.

04.07.21 – можно есть пищу с растительным маслом и рыбу, вино.

05.07.21 – можно есть горячая пища без растительного масла.

06.07.21 – можно есть блюда из рыбы, грибов, пищу с растительным маслом.

07.07.21 – Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Разрешаются блюда из рыбы, грибы, растительное масло, вино.

08.07.21 – можно употреблять в пищу морепродукты, рыбу.

09.07.21 – строгий пост.

10.07.21 – разрешается употреблять грибы, рыбу, блюда с растительным маслом, вино.

11.07.21 – можно есть пищу с растительным маслом, рыбу и вино.

12.07.21 – Петров пост завершается. Праздник Петра и Павла.

Придерживаться такого рациона несложно, потому что питание, хоть и не содержит элементов животной пищи, но всё-таки достаточно разнообразное. Некоторые люди сами устанавливают себе ограничения на период поста, но мы не рекомендуем этого делать. Благодаря посту вы очищаете душу и тело и этот ритуал не должен негативно повлиять на состояние здоровья.

Постные блюда рецепты на каждый день на Петровку

Плов со сладким перцем

Такое блюдо любит каждый из нас, вы можете смело приготовить его, как основное, в период Петрова поста:

рис - 100 г;

вода - 210 мл;

масло растительное - 30 г;

перец сладкий стручковый - 50 г;

помидоры - 50 г;

лук репчатый - 25 г;

зелень;

соль.

Промыть рис в горячей воде и откинуть на дуршлаг. Высыпать рис на противень, распределить его по всей поверхности и подсушить в духовке. Полить рис растительным маслом, перемешать и жарить до тех пор, пока не образуется золотистый оттенок. Поставить закипать воду, подсолить её. Засыпать в кастрюлю охлажденный рис, накрыть крышкой, варить на небольшом огне. В это время вынуть семена из перца, промыть его и нарезать кусочками. Почистить лук, обжарить его на сковороде. Подождать, пока рис “набухнет”, добавить к нему перец и лук. Перемешать, накрыть крышкой и поставить в духовку на 40-50 минут. Подавать порционно с зеленью.

Суп-пюре из помидоров

репа - 1-2 шт;

морковь - 1 шт;

лук порей - 1 шт;

помидоры - 10 шт;

растительное масло - 2 ст.л;

мука - 2 ст.л;

½ стакана воды;

соль, перец.

Очистить морковь, лук и репу, поместить в кастрюлю, залить водой, посолить и варить 40 минут. Затем достать овощи, протереть через сито или блендер. Бульон процедить. Разогреть сковороду, налить растительное масло, помидор нарезать кусочками и тушить 20 минут. Затем его также измельчить и соединить с овощами. Дополнительно на сухой сковороде обжарить муку. Овощную массу влить в бульон, затем добавить туда муку. Довести до кипения, посыпать зеленью. Подавать порционно с сухариками.

Постное рагу из грибов

макароны “спиральки” или “бантики” из твердых сортов - 200 г;

лук репчатый - 3 шт;

шампиньоны - 500 г;

кукуруза консервированная - 1 банка;

имбирь - небольшой кусочек.

Отварить и промыть макароны. Лук нарезать полукольцами, грибы — дольками. Обжарить всё вместе. За 5-7 минут до готовности добавить кукурузу. Почистить и измельчить имбирь, добавить в сковороду. Тушить рагу 10-15 минут. По желанию можно заменить имбирь на соевый соус.

Постный суп с рыбой, горошком и помидорами

вода - 2 л;

хек - 700 г;

картофель - 3 шт;

лук - 1 шт;

помидоры - 200 г;

рис - 800 г;

замороженный горошек - ⅔ стакана;

растительное масло - 3 ст.л;

соль, перец.

Рыбу промыть, поместить в кастрюлю, залить водой, довести до кипения, снять пенку, выложить рыбу на тарелку. Бульон процедить и вылить обратно в кастрюлю. Снова довести до кипения, добавить рис и картофель кубиками. Варить, пока картофель не будет готов. Разобрать рыбу, убрать кости и кожу, добавить в кастрюлю. На подогретой сковороде обжарить лук с растительным маслом. С помидоров снять кожицу, добавить к луку. Жарить 7 минут. Добавить горошек, все овощи поместить в кастрюлю. Посолить, поперчить. Варить до тех пор, пока горошек не размягчится. Подавать суп порционно с хлебом.

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Автор: Кристина Кащавцева