4 марта по церковному календарю отмечают день памяти святых Архиппа и Филимона.

Сегодня православные почитают апостолов от семидесяти святых Архиппа и Филимона. Народный праздник 4 марта 2023 называется Архипов день, Филя вешний, Филимон, Федот.

Церковный праздник 4 марта - день памяти апостолов Архиппа и Филимона

Есть две версии того, кем приходились друг другу Архипп и Филимон. По одной - они были братьями, по другой - Архипп был сыном Филимона. Как бы там ни было, оба посвятили свою жизнь служению Богу.

Филимон и его жена равноапостольная Апфия приняли крещение от апостола Павла. Жили они в городе Колоссы и сделали свой дом местом собрания для христиан - его еще называли домашней церковью. Всю свою жизнь супружеская пара посвятила помощи людям, но при императоре Нероне подверглась гонениям. В один из языческих праздников толпа схватила супругов и Архиппа. Молодого человека сильно порезали, а Филимона с Апфией приговорили к побиению камнями. Все погибли мученической смертью и причислены к лику святых.

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Приметы на 4 марта

По приметам этого дня делали прогноз погоды:

Если 4 марта солнечный день - год будет урожайный.

Если нанесет снега - трава поздно вырастет.

Над домом чайка пролетит - скоро сойдет лед.

Если же день 4 марта будет совсем теплым, то погода весной будет непредсказуемой.

Что можно делать 4 марта

Наши предки в этот день много времени проводили на кухне - считалось, что чем больше блюд наготовить, тем богаче станет дом. Также в этот день обязательно пекли каравай и раздавали по кусочку всем домашним, соседям и проходившим мимо. Крошки от каравая следовало бросить за спину для птичек.

Также 4 марта полагалось сделать доброе дело - подать милостыню, накормить нищих или бездомных животных. Чем больше в этот день сделаешь добра, тем больше к тебе вернется добром.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя было очень тяжело работать, но и лениться тоже. Не разрешается ругаться и думать о плохом. Следует сохранять чистоту - жилища, тела и мыслей. Нельзя также отказывать в помощи тем, кто попросит - иначе удача отвернется.

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