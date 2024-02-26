Какие церковные праздники в марте будут по новому и по старому церковному календарю.

После перехода в сентябре 2023 Православной церкви Украины на новый церковный календарь - новоюлианский - все непереходящие праздники, то есть, с фиксированной датой, теперь отмечают на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжает придерживаться старого, юлианского, календаря. По новому стилю в марте будут отмечать большой праздник - Благовещение Пресвятой Богородицы, а также Собор архангела Гавриила. В этом же месяце начинается Великий пост и выпадают две родительские субботы - их даты одинаковы для старого и нового стиля, так как они зависят от Пасхи. Что еще отмечаем в первом месяце весны - смотрите церковный календарь на март 2024 по новому и старому стилю.

Православный календарь по новому стилю на март 2024

Религиозные праздники по значению и важности для христиан делятся на двунадесятые - это великие праздники, которые связаны с Христом и Богоматерью, и недвунадесятые - к ним относятся другие знаменательные события и дни памяти святых. В марте 2024 по новому календарю будет великий двунадесятый праздник - Благовещение Пресвятой Богородицы.

Православные праздники по новому стилю в марте 2024:

Видео дня

1 марта - преподобномученицы Евдокии.

2 марта - священномученика Феодота, святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси.

3 марта - Неделя о блудном сыне, мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.

4 марта - преподобного Герасима на Иордане, мучеников Павла и Юлиании.

5 марта - святого Конона Мандонского.

6 марта - память 42-х мучеников из города Амморея, Константина и его матери Елены.

7 марта - священномучеников, которые в Херсонесе епископствовали: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других.

8 марта - преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского.

9 марта - Вселенская мясопустная родительская суббота , 40-ка мучеников Севастийских.

- , 40-ка мучеников Севастийских. 10 марта - Неделя мысопустная о страшном суде, мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента.

11 марта - начало Сырной недели (Масленицы), святителей Софронеев, Антипа и Ефимия.

12 марта - преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, преподобного Симеона Нового Богослова.

13 марта - перенесение мощей святого Никифора, патриарха Константинопольского, мученицы Кристины Персидской.

14 марта - преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Киевского.

15 марта - мученика Агапия и с ним семи мучеников: Пуллия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев.

16 марта - Собор всех преподобных отцов, в подвиге просиявших, мученика Савина, священномученика Александра.

17 марта - Неделя Сыропустная (Прощеное воскресенье), преподобного Алексия, мужа Божьего, мученика Марина.

18 марта - начало Великого поста, святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия.

19 марта - мучеников Хрисанфа и Дарии.

20 марта - преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия и других.

21 марта - преподобного Иакова, епископа Катанского (Сицилийского).

22 марта - священномученика Василия, пресвитера Анкирского.

23 марта - преподобномученика Никона Сицилийского, епископа, и 199-ти учеников его, преподобного Никона, игумена Киево-Печерского.

24 марта - 1-я неделя Великого поста, Торжество Православия, предпразднество Благовещения Пресвятой Богородицы, день памяти преподобного Захарии Печерского, постника.

25 марта - Благовещение Пресвятой Богородицы

- 26 марта - Собор архангела Гавриила.

- 27 марта - мученицы Матроны Солунской.

28 марта - преподобного Иллариона Нового.

29 марта - мучеников Марка, епископа Арефуссийского, Кирилла, диакона и других.

30 марта - родительская суббота 2-й недели Великого поста , преподобного Иоанна Лествичника.

- , преподобного Иоанна Лествичника. 31 марта - 2-я неделя Великого поста, свтяителя Григория Паламы, Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских.

Православный календарь по старому стилю на март 2024

Православные праздники по старому стилю в марте 2024:

1 марта - святого Памфила и 11 мучеников;

2 марта - преподобного Феодора Киево-Печерского;

3 марта - святого Льва, епископа Римского, святителей Альва, Агапита и Флавиана;

4 марта - апостолов от 70-ти Архипа и Филимона;

5 марта - 1-е воскресенье Великого поста, Торжество Православия, епископа Льва Катанского, преподобного Агафона;

6 марта - 2-я неделя Великого поста, Афанасия Исповедника, преподобного Тимофия, святых Евстахия и Георгия;

7 марта - обретение мощей мучеников в Евгении, мучеников Маврикия и 70-х воинов: Фотина, Феодора, Филиппа и других;

8 марта - священномученика Поликарпа, епископа Смирнского;

9 марта - первое и второе обретение Честной Главы св.Иоанна Предтечи;

10 марта - святого Тарасия, архиепископа Константинопольского;

11 марта - святителя Порфирия, архиепископа Газского, поминальная 2-я суббота Великого поста;

12 марта - 2-е воскресенье Великого поста, святителя Григория Паламы, Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских;

13 марта - 3-я неделя Великого поста, преподобного Василия Исповедника;

14 марта - преподобномученицы Евдокии;

15 марта - священномученика Феодота, святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси;

16 марта - мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска;

17 марта - преподобного Герасима на Иордане, мучеников Павла и Юлиании;

18 марта - святого Конона Мандонского; поминальная 3-я суббота Великого поста;

19 марта - 3-е воскресенье Великого поста, Крестопоклонная, память 42-х мучеников из города Амморея, Константина и его матери Елены;

20 марта - 4-я неделя Великого поста, священномучеников, которые в Херсонесе епископствовали: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других;

21 марта - преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского;

22 марта - 40-а мучеников Севастийских;

23 марта - мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента;

24 марта - святителей Софронеев, Антипа и Ефимия;

25 марта - преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, преподобного Симеона Нового Богослова; поминальная 4-я суббота Великого поста;

26 марта - 4-е воскресенье Великого поста, день памяти святого Никифора, патриарха Константинопольского, мученицы Кристины Персидской;

27 марта - 5-я неделя Великого поста, преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Киевского;

28 марта - мученика Агапия и с ним семи мучеников: Пуллия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев;

29 марта - мученика Савина, священномученика Александра;

30 марта - четверг Великого канона, преподобного Алексия, мужа Божьего, мученика Марина;

31 марта - святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия.

Поминальные дни в марте 2024

Особые дни поминовения усопших - родительские субботы - каждый год выпадают в разные даты, они зависят от других религиозных праздников. На март 2024 года выпадают два таких поминальных дня - Мясопустная, она же Вселенская, родительская суббота (9 марта) и суббота второй седмицы Великого поста (30 марта).

Ранее мы публиковали общий новый календарь праздников 2024 - когда и что отмечаем.

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