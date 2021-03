23 марта - 82-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 283 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 10 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 23 марта 2021

В этот день в мире отмечаются День ласкового котенка, День «OK», День одинаковых носков, Всемирный день метеоролога, День опасного сближения.

В Боливии - День моря, в США - День тоста «Мельба», День щенков, День сельского хозяйства, День макания чипсов, День предупреждения Американской диабетической ассоциации, День чиа, в Израиле - День алии, в Анголе - День освобождения Южной Африки, в Индии - День памяти патриота и мученика Бхагата Сингха, в Польше, Венгрии - День польско-венгерской дружбы, в Кыргызстане - День оценщика, в Малайзии - День султана Джохора.

Памятные даты 23 марта, годовщины и события

В 1743 году в Лондоне была впервые исполнена оратория Георга Генделя «Мессия».

23 марта 1839 года считается днем рождения выражения «O.K.» - сегодня весьма популярного «о’кей». В этот день в бостонской газете «Morning Post» это выражение появилось как шуточное сокращение неправильно написанного «all korrect». Между тем, нью-йоркские демократы считают, что породили ОК именно они, дав название своему клубу The Democratic OK Club (ОК - сокращенно Old Kinderhook, местечко, в котором родился тогдашний президент США Мартин Ван Бюрен). И уже через месяц, как бы подкрепляя эту версию, в нью-йоркской газете это сокращение появилось в его нынешнем значении: «Не считаете ли вы, что все О.К.?». В целом, версий выдвигалось много. Поучаствовали и греки, ибо «ola kala» означает «все хорошо», и латиняне, писавшие «omnia correcta», и финны, изредка роняющие «oikea» - «правильно». Привлечены были и французские моряки, уличенные в употреблении фразы «aux quais», что к правильности и корректности вообще отношения не имеет, а попросту означает «к причалу». Вмешались и гаитяне, которые утверждали, что порт «Aux Cayes» славится отличным ромом. Даже немцы не остались в стороне: во время гражданской войны в Америке они ставили под приказами сокращение О.К., которое могло означать «Oberkommando» (Главное командование). Ну а совсем уж рьяные исследователи сочли, что появилось это выражение благодаря… безграмотности президента Эндрю Джексона, писавшего «oll korrekt» вопреки всем правилам. По поводу этой версии протестовали сторонники Джексона, утверждавшие, что это он у индейцев перенял их любимое словечко «okeh»!

В 1841 году в Лондоне Ричард Бирд открыл первое в Европе фотоателье. А первое в мире фотоателье на год раньше открыл в Нью-Йорке Александр Уолкотт.

В 1876 году была запатентована электрическая лампочка.

В 1891 году состоялся футбольный матч между сборными Севера и Юга Англии и именно в этой игре впервые была использована сетка на футбольных воротах.

23 марта 1900 года Артур Джон Эванс, являющийся хранителем археологического музея в Оксфорде, приступил к раскопкам на острове Крит. К тому времени он уже был признанным ученым-археологом. На Крите он вел раскопку с перерывами на протяжении 30 лет. Уже спустя несколько часов после начала работ близ развалин города Кносса археологи обнаружили остатки легендарного Лабиринта – дворца Минотавра. Откопать на пространстве пятисот тысяч квадратных метров дворцы, виллы, каменные дома, множество других строений, не говоря уже о предметах быта, культуры и искусства, – это, безусловно, была большая удача. В результате этих исследований была открыта абсолютно неизвестная до тех пор, но одна из величайших древних цивилизаций. Она существовала между первобытными эпохами и античностью и получила название минойской.

В 1983 году, выступая по национальному телевидению, президент США Рональд Рейган впервые выступил с инициативой разработки СОИ – Стратегической оборонной инициативы.

В 1998 году на 70-й церемонии вручения «Оскара» фильм Джеймса Кэмерона «Титаник» получил 11 наград.

В 2001 году в Тихом океане была затоплена научно-исследовательская орбитальная станция «Мир».

В 2019 году президент Казахстана подписал указ о переименовании столицы государства в Нур-Султан.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 23 марта чтит память Василисы Коринфской. Ее называли повелительницей весенних вод. В народе день назвали Василисин.

Что сегодня нельзя делать

День считается магическим. Не стоит делать большие покупки и проводить любые медоперации.

Приметы на 23 марта

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- синие облака - погода будет теплой, но дождливой;

- гроза - год будет урожайным;

- день пасмурный - к урожаю льна;

- холодный ветер - зима еще долго продержится.

23 марта именины

Именины у Кондрата, Павла, Виктора, Никифора, Леонида, Василисы, Галины, Дмитрия, Ники, Кондрата, Анастасии, Дениса и Михаила.

